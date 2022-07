Glock: Mick első pontjai már „rég időszerűek” voltak

Miközben a tavalyi szezonban még nem lehetett elvárni tőle, hogy önerőből összejöjjön a top 10-es eredmény, idén a Haas feljavulásával Schumachernek is megnőttek az esélyei arra, hogy feliratkozzon a pontszerzők listájára.

Ahogy azonban haladt előre a szezon, csak nem akart sikerülni számára, és a közben becsúszó hibák miatt egyre több kritika kezdte őt érni, miközben a haasos jövőjét is megkérdőjelezték. A legutóbbi hétvégén azonban mégis sikerült a nagy áttörés, hiszen Schumachert a nyolcadik helyen intette le a kockás zászló.

„Ez egy elképesztően fontos eredmény volt számára, hiszen a pontok már rég időszerűek voltak számára” – mondta Glock a német Skynak. „Sokszor nem volt mellette a szerencse, technikai problémái voltak, vagy hátrányból indult egy hétvégén a rosszul sikerült első edzés után.”

„Természetesen pár vezetői hibát is elkövetett, de ez megtörténik, ha a határokat feszegeted. Az is fontos volt, hogy egyértelműen gyorsabb legyen csapaton belül Kevin Magnussennél, akinek egész hétvégén gondjai voltak.”

„A harmadik edzésen és a futamon mutatott tempója is erős volt. Még más top 10-es pilótákhoz képest is, mint mondjuk Fernando Alonso vagy Sebastian Vettel.” A német szakértőket és rajongókat az is lenyűgözte, ahogy Schumacher a futam végén megpróbálta még becserkészni Max Verstappent a hetedik helyért.

Glock most úgy érzi, ez az áttörés felszabadíthatja honfitársát, aki a jövőben több hasonló eredményt is elérhet. „Úgy hiszem, amikor a csomó feloldódik, ahogyan történt az a Formula 3-ban és 2-ben is, akkor az energiákat szabadít fel, és a nyomás lekerül a válladról. Az egész paddock örült neki, mert már nagyon érett a pontszerzése. Ez lökést is adhat neki.”

„A jó dolog pedig most az, hogy egyből jön az osztrák hétvége, ahol építhet erre az erős teljesítményre. Nagyon boldog vagyok miatta” – fogalmazott Glock.

