Glock és Valsecchi szerint is megszorongathatja Hamiltont Verstappen

A Volt forma-1-es pilóta, Timo Glock nagy csatára számít a Mercedes veteránja, Lewis Hamilton és a Red Bull Racing megatehetsége, Max Verstappen között. Glock az F1-Insidernek azt is elmondta, hogy „alső alkalommal meglátta a tehetséget a hollandban.”

„Valószínűleg Hamilton és közte fog eldőlni a cím sorsa. Bottasnak ki kellene lépnie Lewis árnyékából, és ez nehéz lesz, Verstappen viszont egyértelműen az erősebb a Red Bullnál. Már a gokartos időszakában is látszott a tehetsége és aztán a Formula 3-ban is. Az elején követett el hibákat, de ezt mára minimalizálta.”

„Ez az, ami miatt különleges: Képes tanulni a hibáiból és aztán újabb lépést tenni előre. Ez, és a hihetetlen sebessége az, ami a többiek fölé emeli. Szerintem készen áll arra, hogy megnyerje a vb-címet, de csak akkor, ha az autója is készen áll.”

Davide Valsecchi is úgy gondolja, hogy a holland képes lehet megnyerni a címet 2020-ban. Szerinte két másik pilóta van, akinek erre esélye lehet, és a Corriere dello Sportnak adott nyilatkozatában el is mondta, kik azok:

„Lewis Hamilton, Charles Leclerc és Max Verstappen, ők hárman kiemelkednek. Nagyon sokat vártunk, úgyhogy nagy küzdelemre számítok a pályán. Max amúgy benne lenne az álomcsapatomban. Különleges és nagyon kemény a jelleme is. A pályán és azon kívül is jéghideg. Ha rajtam múlna, már pusztán a formája alapján is neki adtam volna a címet tavaly.”

„A Red Bull az első két futamot hazai pályán vívhatja idén. Mindenképpen van egy kis esélyük arra, hogy Verstappent a legfiatalabb világbajnokká tegyék. Ha Hamilton azonnal az élre tör, akkor viszont lesz probléma. Ha megnyeri az első futamot, végiggyalogol a címig, ahogy szokta.”

Hivatalos felvételeken a 2020-as Red Bull, amit a Honda motorja kelt életre. Az RB16-ot először Max Verstappen vihette pályára Silverstone-ban egy shakedown keretén belül, zárt kapuk mögött.

Ajánlott videó: