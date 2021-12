Giovinazzinak végre volt „egy kis szerencséje”

A 27 éves versenyző, akit jövőre már nem láthatunk a királykategória mezőnyében, mivel a Formula E-ben fogja folytatni, már a hétvége elejétől kezdve odatette magát Dzsiddában, és az időmérőn a legjobb tízbe tudott kvalifikálni, ezzel megint legyőzve rutinos csapattársát, Kimi Räikkönent.

A futam napján pedig kimaradt mindenféle balesetből és drámából, egy ponton pedig még a hetedik helyen is állt. „Végre egy kis szerencse” – sóhajtott nagyot Giovinazzi. „Már az FP1 óta nagyon gyorsak voltunk: akkor ötödik voltam, jól ment az FP2 is, az FP3 viszont egy picit rosszabb volt.”

Még több F1 hír: Brawn védelmébe vette az FIA Szaúd-Arábiában végzett munkáját

„Az időmérőn és a futamon azonban megint megvolt a tempónk, és ennek igazán örülök. A rajtnál is nyertünk pozíciókat.” Később aztán már nem tudott mit kezdeni a mögötte jóval nagyobb tempóval érkező két Ferrarival, akik megelőzték őt, és így lett végül kilencedik.

„Ez csodás. Azért is csodás, mert utoljára Monacóban szereztem pontot, ami már annyira rég volt. Azóta pedig többször is közel kerültünk hozzá, de valamiért sosem jött össze, ezért is örülök most annyira.”

„Összességében ez egy erős hétvége volt az én szempontomból, minden jól alakult, sokáig a Ferrari előtt mentünk, a végén viszont túl gyorsak voltak. A kilencedik hely ettől függetlenül így is jó, kellett már ez nekem, és most már csak egy van hátra. Igazán boldog vagyok a verseny miatt” – zárta gondolatát Giovinazzi.

Újabb különleges festés a McLarentől