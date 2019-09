Giovinazzi vezetett is, végül 1 pontot szerzett

Antonio Giovinazzi a megnyújtott első etapjának köszönhetően a verseny bizonyos pontján az első helyen is állt, végül pedig a 10. helyen ért célba, így jelenleg 5 pontja van a 2019-es szezonban.

Számítottál arra ma reggel, hogy vezetni fogod a versenyt?

„Nem, nem mondhatnám. De nagyon boldog vagyok. Addig a pillanatig jó volt a versenyem. Viszont úgy gondolom, túl sokáig maradtunk a közepes keveréken, emiatt sok pozíciót vesztettem végül.”

„Aztán Daniellel is összeértem, kicsit megtört a bal első felfüggesztésem, onnantól kezdve már nehéz volt a verseny számomra, de szerintem a lehető legjobb eredményt szereztük meg a 10. hellyel. Ez 1 pontot jelent nekem és a csapatnak, ami elég jó, most pedig már a szocsi futamot várjuk.”

Frusztráló, hogy így alakult az első etap?

„Szerintem a 7. hely volt az elsődleges célunk, hogy Norris előtt érjünk célba. De ilyen a verseny, és meg kell néznünk, hogy mit csinálhattunk volna jobban, min javíthatunk a következő versenyre.”

Milyen érzés volt vezetni a versenyt?

„Kiváló. Remélem, a családom csinált képeket.”

Hány képet készített a családod?

„Nem tudom. Biztosan csináltak párat, amit majd átküldenek nekem, hogy ott legyenek a telefonomon.”

Egyre jobban sikerülnek a versenyeid?

„Őszintén mondom, már Paul Ricard óta tudtam, hogy megvan a tempóm, ugyanis akkor már közel voltam Kimihez, aki egy világbajnok. Néha kicsit előtte voltam, néha kicsit mögötte. A verseny már egy másik dolog, de úgy érzem, egyre jobban megy. Persze még fejlődnünk kell, de nagyon magabiztos vagyok azt illetően, hogy a tapasztalat növekedésével és az idő előrehaladásával fejlődni fogok.”

Arra kértek, hogy ezt csináld, hogy a csapatnál maradhass?

„Igen. Továbbra is úgy kell nyomnom, mint most, és ha ez így lesz, akkor szerintem a következő szezon is rendben lesz.”

