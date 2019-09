Giovinazzi tudja, Hülkenberg veszélyes lehet rá az Alfa Romeónál

A Haas F1 Team ma jelentette be, hogy Romain Grosjeant választották Kevin Magnussen 2020-as csapattársának, így a francia megtarthatta az ülését. Ezzel az is eldőlt, hogy Nico Hülkenberg nem érkezik a csapathoz, akiről most azt rebesgetik, hogy az Alfa Romeóval tárgyal és jó esélyei lehetnek, bár Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke természetesen a juniorja maradását akarja.

„Tudom, hogy mit kell tennem a folytatáshoz, de a döntéseket nem én hozom meg. Tudom, hogy olyan eredményeket kell szállítanom, mint Monzában. Paul Ricard óta nagyon közel vagyok Kimihez az időmérőket tekintve, amivel rendkívül elégedett vagyok. A szezon elején a fő dolgom az volt, hogy meglegyen a versenytempóm, ami egyre jobb és jobb, így most csak azt akarom, hogy a hétvégék jobban sikerüljenek és megszerezzem azokat az eredményeket, amik által senki sem veheti el a helyemet jövőre.” - mondta Antonio Giovinazzi Szingapúrban.

„Számomra nem kérdés, hogy mit kell tennem. Csak a csapatomra koncentrálok, és semmi másra. Az a feladatom, hogy gyorsan vezessek, és ezt kell tennem itt Szingapúrban is. Ha jó eredményeim lesznek, akkor senki sem veheti el a helyem. Most a fő hangsúly ezen van, más kérdésre nem tudok választ adni, így arra sem, mi lenne, ha a Ferrarinál felszabadulna egy hely. Itt, majd Szocsiban és a többi futamon is jól kell mennem.”

„Még mindig a Ferrarihoz tartozom, az ő versenyzőjük vagyok, akik nélkül nem lehetnék itt. Időről időre kíváncsiak a visszajelzéseimre, szóval kapcsolatban vagyok velük. Ez egy nagyon fontos kapcsolat számomra, hiszen ők azok, akik által itt lehetek.”

„Nagyon keményen küzdünk azért, hogy előrébb legyünk. A tavalyi évtől kezdődően látható volt az ugrás, amikor nagyon gyorsakká és jókká váltunk. A középmezőny elég szűk, de ez egy fiatal csapat is, és tapasztaltra van szükségünk a fejlődéshez. Hiszek benne, hogy egy igen jó autójuk lesz a következő évre.”