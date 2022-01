Giovinazzi továbbra is úgy gondolja: nem a teljesítménye miatt veszítette el az ülését az F1-ben

Antonio Giovinazzi nem robbantotta fel az F1 világát az elmúlt 3 szezonban, és miután még az Alfa Romeón belül is kételkedtek abban, hogy Kimi Räikkönen visszavonulása után a csapat vezérévé tudna válni, a Ferrari-támogatta olasz helyett az Alpine-junior F2-es pilótát, Csou Kuan-jüt igazolták a helyére, aki mögött komoly pénzügyi háttér van.

A 2021-es szezonban Kimi Räikkönent 13-7 arányban győzte le az időmérőkön Giovinazzi, de a versenyeken csak 10-10 lett közöttük az állás, Kimi pedig 10 pontot szerzett Giovinazzi 3 pontjával szemben.

Miután az Alfa Romeo bejelentette Csou szerződését, Giovinazzi egy keserű hangvételű Instagram-posztban kommentálta az eseményeket, amelyben azt írta, hogy a pénz szerepe miatt „kegyetlen” tud lenni a Forma-1, és továbbra is fenntartja a véleményét, hogy nem elsősorban a teljesítménye miatt kellett elhagynia a száguldó cirkuszt.

„Sajnálom, hogy véleményem szerint az eddigi legjobb szezonom után veszítettem el az ülésemet, ez volt a csalódottságom elsődleges forrása” – nyilatkozta Giovinazzi a Motorsport.com olasz kiadásának.

„Amennyiben egy olyan szezon után kell távoznod egy csapattól, ahol nem tudtad kihozni az autóból a maximumot, és nem érted el a csapattársad szintjén, akkor természetes, hogy el kell fogadnod ezt, de én úgy gondolom, hogy az én esetemben nem így történt, szóval ezért voltam ennyire keserű.”

„Persze én is tudom, hogy nem ez az első eset, hogy ez történt a Forma-1-ben, és nem is ez lesz az utolsó. Nem tudom azonban Csout kritizálni, hiszen végül is megszerezte az F2-ben a szuperlicencét, és megérdemli, hogy bizonyítson.”