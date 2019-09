Giovinazzi: Senki sem veheti el az ülésem!

Az Alfa Romeo olasz pilótája az Olasz Nagydíjon a 10. helyről rajtolva kilencedik lett, és ezzel pontokat szerzett csapatának, míg Kimi Räikkönen ezúttal lemaradt az első tízről. Antonio Giovinazzi elégedetten értékelte a monzai futamot, aki annak is örült, hogy Olaszországban a Ferrari versenyzője állhatott a dobogó tetején.

"Azt hiszem, hogy ez egy jó verseny volt, és végül két pontot szereztem. Voltam hatodik is, de a VSC-vel azt hiszem az lett volna a jó taktika, ha közepeseken kezdünk, és aztán váltunk lágyra, ahogy Perez és a többiek is tették. De elégedett vagyok, különösen amiatt, hogy Ferrari nyert Olaszországban. Én is köszönöm a szurkolók buzdítását, kilencedik lettem a segítségükkel. Ez különösen Spa után jó, jó hangulatban vagyok, és Szingapúrban is jó eredményt akarok" - elemezte a futamot Giovinazzi.

Az olasz úgy érzi, hogy jól viseli a Forma-1-ben tapasztalt nyomást, mert már hozzászokott. "Már az F3-ban úgy versenyeztem, hogy tudtam, a szponzor lecserél, ha nem jók az eredmények. És ugyanez volt az F2-ben is, ha nem voltam elég gyors. Szóval nekem ez a fajta nyomás természetes, és itt legalább a csapat támogatását élvezem, és a szurkolókét is" - jelentette ki Giovinazzi.

Az olasz a belga futamot nem fejezte be, így a monzai pontszerzés elégtételt jelentett a számára. "Igen, nem voltam könnyű helyzetben, de a csapat a maximumot nyújtotta, és a szurkolók segítségével ez a hétvége sokkal simább lett, és ez az eredményen is látszik" - mondta Giovinazzi, aki magabiztos s jövőjét illetően is. "Nem tudom, de úgy érzem, hogy elég gyors vagyok Kimivel, és azt érzem, hogy senki sem veheti el az ülésem."

A legendás márka az Olasz Nagydíj előtt egy nagyon látványos show-t csinált, miközben Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen mellett más korábbi ferraris pilóták is felvonultak.