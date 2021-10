Giovinazzi reméli, Bottas meg tudja ismételni Räikkönen munkáját

Bottas jövőre már a Mercedes helyett az Alfa Romeo versenyzője lesz, idén azonban még a zsinórban ötödik konstruktőri bajnoki címére hajt Lewis Hamilton mellett. A hinwili istálló ezzel szemben csak kilencedik a csapatok sorában, miután a Williams is megelőzte őket néhány remek futammal.

Jövőre viszont jönnek az új szabályok, és mindenki azt reméli, hogy nekik sikerül majd a legjobb autóval előállni. Amikor Giovinazzit megkérdezték, hogy Bottas milyen alakulatra számíthat, amikor megérkezik hozzájuk, az olasz így felelt: „Az biztos, hogy teljesen más, mint amilyen 2017-ben volt.”

Még több F1 hír: Ocon: az Alpine sem érti az autók közötti „furcsa” különbségeket

„Amikor Kimi megérkezett 2019-ben, sok jó dolgot hozott a Ferraritól. Valtteri is hasonlóan fog tenni, mivel neki is sok tapasztalata van, és a Mercedesnél vezet, tehát biztos vagyok abban, hogy ő is hoz majd magával tudást, amely segíthet fejlődni.”

Már csak az a kérdés, hogy Giovinazzi profitálhat-e majd Bottas mercedeses tapasztalataiból, vagy már nem is lesz az F1-ben, amikor a finn megérkezik az Alfához. A jövője továbbra is kérdéses, de a csapatfőnöke elmondása szerint még mindig van esélye megtartani az ülését.

„Most csak azt tudom csinálni, hogy megpróbálok pontokat szerezni, aztán reménykedem, hogy az elég lesz” – mondta. Jelen állás szerint egyébként már csak ez a hely kiadó a 2022-es mezőnyben, tehát biztosan sokan szeretnének bekerülni. A hírek szerint a legjobb esélye talán Csou Kuan-jünek van, de Frederic Vasseur elmondta, hogy csak a szezon végén döntenek.

Törökországban is változatos lehet az időjárás