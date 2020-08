Giovinazzi: még mindig van esély az álmomra, hogy a Ferrari pilótája legyek

Giovinazzi számára továbbra sem lehet más a végső cél, mint lehetőséget kapni a Ferrari Forma-1-es csapatában – fogalmaz a Formulapassion.it internetes oldal. Habár Leclerc jelenlétével és Sainz leigazolásával a kapu egy időre minden bizonnyal bezárult, az olasz továbbra is táplálhat némi reményt a jövőt illetően.

Annak érdekében, hogy Giovinazzi ne kerüljön ki a Ferrari látóköréből, mindenek előtt jelenlegi csapatában kell helytállnia. Mivel az Alfa Romeo az idei szezonra gyakorlatilag sereghajtóvá vált, helyzete nem könnyű.

„A Ferrariba ülni túl egyszerű lett volna” – nyilatkozta nem kevés iróniával Giovinazzi a Gazzetta dello Sportnak adott interjújában. Mivel szoros kapcsolatban áll a legendás alakulattal, érzékenyen érinthette őt Carlos Sainz leigazolása.

„Természetesen nem volt kellemes érzés. Ugyanakkor karrierem során hozzászoktam, hogy mindenért meg kell küzdenem. Én lettem volna a legboldogabb a világon. Mindenért, amit eddig elértem, komoly áldozatokat hoztam.”

„Tudom, hogy továbbra is megvan az esélyem, ha a pályán bizonyítok. Az álmom továbbra is ez, és ez így is marad, amíg csak versenyzem.” – nyilatkozta az Alfa Romeo versenyzője.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Olasz révén Giovinazzi nagyon örül, hogy egymás után három hazai futamon is részt vehet. Szomorú azonban amiatt, hogy a szokatlan vírushelyzet miatt nem érezheti a hazai szurkolók buzdítását.

„Szurkolók nélkül minden másabb, mint eddig. Idén nem olyan volt Silverstone-ban lenni, mint tavaly. Itt van ez a rengeteg biztonsági előírás, amihez egyszerűen nem tudok hozzászokni, újra és újra végig kell menni ugyanazokon a körökön.”

„A jelenlegi helyzetben azonban alkalmazkodnunk kell, ugyanis ez az egyetlen módja annak, hogy versenyezzünk. Szerencsére felvenni a sisakot, majd beszállni az autóba ugyanolyan nagyszerű érzés, mint eddig.”

Habár az Alfa többnyire a mezőny végén tanyázik, Giovinazzi megszerezte a csapat első pontjait, valamint gyakran kerül Kimi Räikkonen elé.

„Kemény munka, két megszerzett pont. Az első versenyen célba érkezni nagyszerű érzés volt. A megszerzett pontok egyaránt fontosak voltak nekem és a csapat számára.” – idézte fel Giovinazzi idei első pontszerzését.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Ugyanakkor nem mehetünk el a nehézségek mellett, melyek főleg az időmérőkön jelentkeztek, és melyeknek okait még nem teljesen értjük. Kielemezzük az adatokat, és folyamatosan új módszerekkel próbálunk változtatni.”- beszélt nehézségeikről.

„Ha megoldanánk időmérős problémáinkat, 2-3 sorral előrébb rajtolva teljesen más lenne a helyzet, a versenytempónk ugyanis nagyságrendekkel jobb. A cél annyi pontot gyűjteni, amennyit csak lehetséges.”

„Optimistának kell maradnunk. Mindig is igyekeztem pozitív energiákkal feltölteni a csapatot. Biztos vagyok benne, hogy kemény munkával még az idén előrébb tudunk lépni.” – zárta gondolatait Giovinazzi.

