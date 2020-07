Giovinazzi „Le kell győznöm Kimit”

Antonio Giovinazzi is fiatalon debütálhatott a Forma-1-ben, de olyannyira felgyorsult ez a folyamat a kategóriában, hogy 25 évesen bemutatkozni a száguldó cirkuszban már közel sem kiugró, ellenben a régmúlttal.

A Ferrari olasz juniorja sokat várt a nagy lehetőségre, ami miatt hosszú hónapokon át nem is versenyzett, csak tartalék volt. Ebben az időszakban azonban sokat tanult, és az első lehetőség váratlanul jött számára.

Pascal Wehrlein az ROC eseményén súlyosabb sérüléseket szenvedett, ami miatt Giovinazzi vezette az egyik Saubert a 2017-es szezon első két versenyén. Ugyan autót tört, a tempója biztatónak tűnt.

Abban az esztendőben a Haas F1 Team autóját is vezethette, de csak a szabadedzéseken. Gyakorlatilag ugyanez a forgatókönyv valósult meg 2018-ban is, csak épp az Alfa Romeo színeiben. Ezeken az edzések már értékesebbek lehettek számára, mivel versenyzői szerződést kapott a csapattól.

Kimi Räikkönen mellett nagyon nehéz dolga volt, főleg a szezon első felében. A finn nagyon meggyőző különbséggel győzte le Giovinazzit, aki ugyan a folytatásban képes volt feljebb kapcsolni, az autó már nem volt olyan versenyképes.

A 2020-as szezon akár a karrierjéről is dönthet. Tisztában van az olasz azzal a nyomással, ami most a vállaira nehezedik, de ez olyasvalami, mely már a gokartos időszak óta jelen van a karrierjében, így nem aggódik emiatt.

„A hosszú szünet egy remek lehetőséget adott arra, hogy végre több időt szenteljünk a családnak. Most mindenkiben van egy furcsa érzés, hogy újra gázra léphetünk, de azt hiszem, a pilótafülkében minden külső korlátozásról gyorsan megfeledkezünk majd.” - mondta Giovinazzi a svájci Blick hasábjain.

„Ha az álmaimnak folytatódnia kell, akkor idén le kell győznöm Kimit.” - tette hozzá Antonio, aki valószínűleg tudja, hogy ellenkező esetben talán 2021-ben már nem lesz a rajtrácson, és attól a ponttól kezdődően szinte lehetetlen visszakerülni.

A Ferrari junior programjában ott van Mick Schumacher is, de Robert Shwartzman és Marcus Armstrong is elég tehetséges lehet ahhoz, hogy az F1-ben versenyezzen. Räikkönen maradása azonban nem biztos, így még egy olyan forgatókönyv is megvalósulhat, hogy Giovinazzi mellé egy fiatal tehetség kerül 2021-ben. Az Alfa Romeo várhatóan csak a következő hónapokban fog dönteni a párosáról.

