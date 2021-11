Giovinazzi kritizált, Vasseur válaszolt: „Profinak kell maradnunk”

Az F1 történetének első állandó kínai pilótája lesz Csou 2022-től, és állítólag komoly szponzoráció is érkezik vele a csapathoz, ezt pedig maga Vasseur sem tagadta, aki reménykedik abban is, hogy még több kereskedelmi lehetőség nyílik majd meg a megállapodás révén.

Csou bejelentése után pedig a menesztett Giovinazzi a közösségi médiában mondta el kicsit sem hízelgő véleményét a történtekről.

„Az F1 az érzelmekről, a tehetségről, az autókról, a kockázatról és a sebességről szól” – írta Giovinazzi az Instagramon, és egy képet posztolt, amelyen gyerekként egy Ferrari játékautóban ül. „Amikor azonban a pénz uralkodik, az kegyetlen tud lenni.”

Természetesen Vasseur is látta ezen szavakat, és elmondható, hogy egyáltalán nem volt lenyűgözve tőlük, majd kihangsúlyozta, hogy az olasznak minden körülmények között profinak kéne maradnia.

A Motorsport TV This week with Will Buxton című műsorában megkérdezték az Alfa csapatfőnökét, hogy Giovinazzinak hogyan kéne most viszonyulnia a szezon hátralévő részéhez.

„Szerintem fontos számára, hogy lezárja ezt a fejezetet és jól teljesítsen a pályán. Láttam a megjegyzéseit. Őszintén szólva nem vagyok nagy rajongója az ilyen hozzáállásnak. Már csak azért is, mert a csapat három szezont adott neki az F1-ben, az Alfa Romeo három szezont adott neki. Rengeteg versenyző álmodott volna ilyesmiről.”

„Most már más kihívások várnak majd rá. Ott is jól kell majd teljesítenie, és talán egyszer visszatérhet még a Forma–1-be. Ez azonban egy kicsi világ, és profinak kell maradnunk.” A nézeteltérést félretéve Vasseur még arról is beszélt, hogy Valtteri Bottas és Csou párosa remek kombinációt jelent majd.

Egy újonc és egy tapasztalt pilótával fognak dolgozni jövőre, és a finn szerepe különösen kritikus lesz, jegyezte meg Vasseur. „Amikor aláírt velünk, tudta, hogy nehéz lesz számára ugyanolyan eredményeket elérnie, mint a Mercedesnél.”

„Mi azonban valami mást kínáltunk neki: ő lesz a projekt középpontjában, ő lesz a kulcspilóta, és ezt nem azért mondom, mert pesszimista vagyok Csou kapcsán. Ő hozza majd a tapasztalatot. Az autó fejlesztésében komoly szerepe lesz és az első futamokon is.”

„Valtteri számára szerintem fontos volt ez a csapaton belüli pozíció. Amikor Lewis csapattársa vagy, tudod, hogy nem lesz egy könnyű helyzet, mert valamennyire mindig az árnyékában leszel. Ez egy fontos lépés az ő pályafutásában, még ha nem is fogunk jövőre a Mercedesszel küzdeni.”

