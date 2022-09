Giovinazzi is csatlakozhat az Alpine hungaroringi óriástesztjéhez

Az olasz pilóta, aki három szezonon át versenyzett az Alfa Romeónál a 2022-es menesztése előtt, a Motorosport.com értesülései szerint már eddig is jó eséllyel pályázott a Haasnál Mick Schumacher helyére, most azonban az Alpine listájára is felkerülhetett.

Az Alpine az F1 szabályainak megfelelően a 2021-es, előző generációs autójával biztosíthat tesztlehetőséget a kiválasztott pilótáknak. Az autót, amivel Esteban Ocon tavaly futamgyőzelmet szerzett a Hungaroringen, már Oscar Piastri, Jack Doohan és Olli Caldwell is vezethette.

Piastri távozása után az Alpine idei évre szervezett 5000 km-es tesztprogramjának maradék részét a Formula 2-ben jó formába lendülő Doohan örökölte, azonban az Alpine most arra is felhasználhatja a magyarországi tesztjét, hogy szétlövést tartson Alonso potenciális utódai között.

Doohan és Giovinazzi mellett a Williamsszel frissen pontot szerző Nyck de Vries és Colton Herta is ott lehet majd a teszten. Míg de Vries, akit a Williams is leigazolna, egyből az Alpine ülésében reménykedhetne, Herta szerepeltetése egy jóval bonyolultabb manőver része.

Az amerikai IndyCar-sztárt azért szerepeltetné az Alpine is, hogy nagyobb eséllyel kapjon szuperlicencet az év végén, hogy az AlphaTauri pilótája lehessen, ugyanis Pierre Gaslyt csak úgy engedné el a Red Bull-család az Alpine-hoz, ha Hertával pótolhatnák.

Laurent Rossi, az Alpine vezérigazgatója a Motorsport.com kérdésére leszögezte, hogy elsősorban „tapasztalt” pilótát keresnek Alonso helyére, aki azonnal pontot tud szerezni, és Ocon mellett a visszajelzéseivel gyorsan hozzájárul az Alpine autójának fejlesztéséhez.

Amennyiben a három szezont futó Giovinazzira esne a választásuk, az olasznak távoznia kéne a Ferrari kötelékéből, akiknek köszönhetően idén mégy egyszer, Austinban megkapja az FP1-re Kevin Magnussen autóját.