Giovinazzi elég gyorsnak tartja magát Räikkönenhez képest

A Räikkönen-Giovnazzi páros sokkal erősebbnek tűnt a szezon előtt, akárcsak az autó. Kimi azonban hozza azt, amit elvárnak tőle, független attól, hogy idén már 6 olyan hétvége is volt, amikor nem szerzett pontot. Ezzel szemben az olasz csapattársa csupán kétszer volt pintszerző, legutóbb épp az Olasz Nagydíjon Monzában, amikor 9. lett.

Még több F1 hír: A motor vészüzemmódja, és az FIA kipörgésgátló elleni rendszere lassították Verstappent az Olasz Nagydíj időmérőjén

Antonio szénája a pontokat tekintve nem áll túl jól, akárcsak tavaly Marcus Ericsson esetében, aki a pletykák szerint esélyes arra, hogy 2020-ban állandó pilótaként térjen vissza az olasz helyére. Räikkönen szerződése a következő évre is érvényes, de a finnek így sem kell tartania attól, hogy idő előtt megválnának tőle. Giovinazzi Spában egy igen szép pontszerző helyet dobott el magától a leintés előtt, amikor hibázott. Ez pedig újabb nyomást jelentett a vállaira Monza előtt, mely úgy tűnik, hogy nem volt rá negatív hatással.

„Nem volt könnyű, de szerintem a csapat maximális támogatást adott számomra, és az emberek igen kedvesek voltak. Ez pedig sokkal simábbá tette a hétvégét, melynek a végén jó eredményt értem el.”

„Úgy gondolom, mindig nyomás alatt versenyzem, az F3-ban is így volt, ahol volt egy szponzorom és tudtam, ha nem vagyok elég gyors, akkor a támogató váltani fog. Az F2-ben is ez volt a helyzet, szóval számomra ez a nyomás normális a futamon, és legalább a csapat és az emberek, valamint a szurkolók támogatását is élvezhettem. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de azt hiszem, ha elég gyors vagyok és ha összehasonlítom magam Kimivel, akkor a jövőm itt van, és senki sem veheti el a helyemet a következő évre.”

Fred Vasseur, az Alfa Romeo csapatfőnöke örül annak, hogy a versenyzőjük képes volt pontot szerezni az elszalasztott lehetőség után, ami a csapatnak is sokba került: „Fontos volt a pontszerzés, és Antonio egy jó kvalifikáció után egy jó versenyt futott. Spából már soha nem fogod visszakapni azokat a pontokat, de legalább Szingapúrt nem a nulláról kezdhetjük meg. Pszichológiai szempontból soha nem könnyű kezelni az ilyen helyzeteket, de azt hiszem és őszintén mondom, kiváló teljesítményt nyújtott az időmérőn, ott volt az edzésen, valamint egy erős futama volt.”

„Volt néhány technikai kérdésünk a szezon során, és megértem az érzéseit. Nem volt kényelmes Spa után, de most már ez mögöttünk van, így Szingapúrra kell gondolni. Soha nem könnyű ebben a helyzetben lenni és így reagálni, de jól reagált, megmutatta, hogy elbírja ezt a nyomást. Tökéletesen tudtuk, hogy Spa és Monza nehéz lesz számunkra, és a következő futamra kell koncentrálnunk.”

Középpontban a Forma-1 jövő évi naptárja, mely soha ezelőtt nem volt ilyen hosszú, benne a 22 futammal. Később még több lehet.