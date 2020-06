Giovinazzi örült annak, hogy a Ferrari listáján lehetett Vettel helyén, de nem őt választották

Antonio Giovinazzi sokat várt arra, hogy újra versenyezhessen, és bemutatkozhasson a Forma-1-ben. Ez meg is látszott a teljesítményén a tavalyi szezonban, ami az első volt számára az F1-ben. Kimi Räikkönen esélyt sem adott neki, de az idény második felében már sokkal közelebb tudott lenni a világbajnokhoz.

Még több F1 hír: Alesi szerint Sainz volt a helyes döntés a Ferrari részéről, aki nem fog politikai játszmákat folytatni

Az Alfa Romeo tempója addigra visszaesett, így Giovinazzinak nem sok lehetősége volt a pontszerzésre. Végül csak 14 egységet gyűjtött, míg Räikkönen a garázs másik oldalán 43 pontot. Ez pedig jelentős differencia.

A Ferrari juniorja reménykedhetett abban, hogy esélyes lehet Sebastian Vettel helyére, de a vezetőség Carlos Sainz Jr. mellett tette le a voksát. A 25 esztendős spanyol versenyző 2 évre írt alá, így a közeljövőben nincs sok esély arra, hogy Giovinazzi Charles Leclerc csapattársa legyen.

„Mint azt tudják, továbbra is a család tagja vagyok, és nagyon örültem, hogy részese vagyok ennek a listának, egyáltalán van esélyem megszerezni ezt a helyet.” - mondta a Sky Sports-nak adott interjújában Giovinazzi, amiről a The Race is beszámolt.

„Úgy vélem, a karrieremben soha nem voltak könnyű pillanatok, mindig harcoltam, és sok áldozatot hoztam annak érdekében, hogy valamit visszakapjak ebből, és azt hiszem, ez most nem a megfelelő idő volt erre.” - ismerte el Giovinazzi.

„Mindössze 23 nagydíj áll a nevem mellett, és tavaly sokat fejlődtem az év során, de idén még nem versenyeztünk, szóval számomra ez így igen nehéz volt. Ugyanakkor még mindig fiatal vagyok, és magabiztos is azt illetően, hogy ha így folytatom a harcot, és igazán keményen dolgozom, akkor végre megkaphatom a lehetőséget a jövőben.”

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke szerint Giovinazzi esetében nem lett volna ideális egy szezon után átemelni őt a csapathoz. Leclerc-nél azonban ezt mégis megtették, bár a monacói sokkal meggyőzőbb eredményeket tudhatott maga mögött.

„Tudom, hogy Charles-nak is csak egy szezonja volt, majd rögtön a Ferrarihoz kerülhetett, de ha megnézzük az én idényemet, akkor láthatjuk, hogy annak a második felében küszködtünk. Sikerült fejlődnöm, de az eredmények nem voltak meg.”

„Továbbra is a Ferrari tagja vagyok, és Mattia azt mondja, figyelni fognak, ami egy nagyszerű hír számomra. Az Alfa Romeóval dolgozok együtt, és jó eredményeket érhetünk el. Ez most a legfontosabb, mert jelenleg ők a csapatom.”

Giovinazzi azonnal elfogadta volna a Ferrari ajánlatát, ha 2021-re ülést kínálnak számára a Forma-1-ben. „A pályafutásom során volt néhány akadály, kezdve a gokartos időszakomtól, amikor egy indonéz srác volt az ellenfelem (Ricardo Gelael), és ezt követően kezdetét vette a formulaautós karrierem, majd kaptam egy lehetőséget a Ferrarinál egy erős F2-es év után.”

„Elégedett vagyok azzal, amit eddig csináltam. Ha a múltra gondolok, és azt gondolom, hogy nem adtam bele mindent, és nem érdemlem meg annyira, mint amim most van, akkor nem lennék boldog, de nagyon elégedett vagyok a karrieremmel, mert mindig a lehető legtöbbet tettem meg, és biztos vagyok benne, hogy ha a folytatásban is ezt teszem, akkor nagyszerű dolgok várhatnak a jövőben.”