Giovinazzi a Ferrari üléséről álmodozik

A Ferrari juniorja idén eddig csak 4 pontot szerzett, ami nagyon kevés. Ezzel szemben a világbajnok csapattársa, Kimi Räikkönen 31 egységnél jár, ami óriási differencia. Ennek ellenére az Alfa Romeo megerősítette az olasz helyét 2020-ra, mondván, hogy sok benne a potenciál és nagy fejlődést mutatott.

Antonio Giovinazzi helyére Nico Hülkenberg pályázott leginkább, de a hírek szerint a németnek nem volt igazi esélye a Ferrari hátszele miatt. Ezzel az olasz megtarthatta a helyét és az F1-es tagságát, aminek nagyon örül, de egy nap szeretné Charles Leclerc példáját követni, aki felléphetett a maranellói gárdához.

„Végül minden versenyzőnek van egy álma. Nem fogok hazudni, ha azt mondom, hogy egy nap a Ferrari versenyzője szeretnék lenni. Még hosszú út áll előttünk, és most az Alfa Romeónál elvégzett munkámra akarok összpontosítani, de tudom, ha jól teljesítek, akkor sok ajtó kinyílhat. Még mindig nagy támogatást kapok tőlük, és ez erre az évre is igaz. Nagyszerű számomra, hogy a család tagja lehetek.”

Giovinazzi nem nyugodhat meg, mert mint minden akadémián, más pilóták is vannak. Mick Schumacher potenciális veszélyforrást jelenthet. „Minden akadémiának és minden csapatnak vannak fiatal versenyzői. Ez így van a Mercedesnél és a Red Bullnál is. Mindig nyomás alatt érzed magad, nem lehetsz végig nyugodt. Egyszerűen csak meg akarod mutatni, hogy milyen gyors is vagy, és te vagy a megfelelő személy. Ez akkor is igaz, ha csak 1 évre szól a szerződésed, és én mindig nagyon gyors akarok lenni.”

Azzal, hogy Giovinazzi az Alfa Romeóhoz szerződött, nem sokat változott a kapcsolata a Ferrarival. „Nem igazán, csak kevesebb szimulátoros munkát végzek a tavalyi évhez képest, de a kapcsolat még mindig nagyon jó. Idén nem sokat teszteltem, maximum csak néhány alkalommal, szóval nem olyan gyakran, mint az elmúlt években.”

