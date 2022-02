Gesztusok helyett itt a cselekvés ideje, nem térdelnek többet a pilóták

A Forma-1 "We Race as One" névre keresztelt kampánya 2020-ban indult útjára, miután az egész világot megrázta George Floyd brutális halála. Az afroamerikai férfit egy rendőr fojtotta meg az Egyesült Államokban, miután hosszú percekig térdelt a nyakán egy igazoltatás során.

Az esetet követően komoly, világméretű hullám indult a rasszista cselekedetek ellen történő felszólalás jegyében, a szolidaritás kifejeződésének ikonikus mozdulata pedig a féltérdre ereszkedés lett, amelyet gyakorlatilag minden sportág és bajnokság képviselői protokolljukba illesztettek.

A Forma-1-ben a szolidaritás kihangsúlyozására külön ceremóniát hoztak létre a versenyek előtt, ahol a pilóták meggyőződésük szerint kinyilváníthatták együttérzésüket az elnyomott kisebbségekkel szemben, de ez a hivatalos szegmens idén megszűnik, ezzel együtt a "We Race as One" kampány a jövőben is folytatódik.

„Nem szabad belefolynunk a világpolitikába. Azt hiszem, a gesztusok helyett eljött a cselekvés ideje, így kell ösztönöznünk a közösség sokszínűségének hangsúlyozására és elfogadására“ - fogalmazott a döntéssel kapcsolatban Stefano Domenicali a Sky F1-nek.

A száguldó cirkusz vezérigazgatója elmondta, döntésük végleges és úgy érzi, az elmúlt két szezonban látott "térdelési ceremónia" jó célt szolgált. A pilóták továbbra is szabadon formálhatnak véleményt a témával kapcsolatban, akár cselekvés formájában is, de ez már nem lesz az F1-es protokoll része.

„Azt gondolom, azok számára, akik fontos volt, hogy megtegyük ezt a gesztust, elfogadják a döntésünket. Mindenkit tisztelnünk kell, mint mindig, de most itt az ideje a továbblépésnek“ - tette hozzá Domenicali.

A Forma-1 a sokszínűség elfogadása érdekében hozott intézkedések részeként kedden meghosszabbította azt a mérnöki ösztöndíjprogramot, amelyet az alulreprezentált etnikai csoportok képviselőinek hozott létre.

A sorozat korábbi vezérigazgatója, Chase Carey egymillió dolláros adományával létrehozott program 2025-ig nyújthat segítséget, eddig tíz diákot támogattak sikeresen, akik elkezdhették tanulmányaikat az Egyesült Királyságban és Olaszországban.

A Sky F1 arról számolt be, hogy a döntéshozók Lewis Hamiltont is tájékoztatták a térdelési ceremónia megszűnéséről. Ezt természetesen azért emelik ki, ugyanis a hétszeres világbajnok szorgalmazza leginkább a sokszínűség elfogadását a pilóták közül.

