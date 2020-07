Gerhard Berger szerint "igen fontos ügy" a Renault Racing Point elleni óvása

Miután a Renault a Stájer Nagydíjat követően óvást nyújtott be a Racing Point ellen, a szövetségnek tüzetesen át kell majd vizsgálnia az RP20 fékrendszerét, ami a paddockban egybehangzó vélemények szerint egy az egyben a Mercedes W10-esének a másolata - és akkor még csak a fékekről beszéltünk.

Gerhard Berger, egykori versenyző szerint ez akár a száguldó cirkusz hatalmi egyensúlyának borulásához is vezethet, márpedig Berger átélt egy hasonló szituációt, amikor 2008-ban, amikor a Toro Rosso élén volt, a csapatot a Red Bull másolásával vádolták.

Az osztrák szakértő most a Servus TV-nek kommentálta az ügyet: „Ismerem azokat a szeleket, amik most fújnak. Minket is azzal vádoltak, hogy megszegtük a szabályokat, amikor még a Toro Rossonál voltam.”

„Nagyon jól teljesítettünk és Monzában Sebastian Vettel versenyt is tudott nyerni. Az autó a Red Bull angliai gyárából jött, ez tény, de a mi terveink alapján, a mi fiatal versenyzőinkkel az autóban és a faenzaiak tudása által létrehozva.”

„A Racing Point és a Mercedes más megközelítést alkalmazhattak. Keringenek fotók a két fékrendszerről, amiket össze lehet hasonlítani. Amennyiben ezt az óvást elfogadják, könnyen lehet, hogy a nagyok mostantól nem tudnak fiókcsapatoknak alkatrészeket adni.”

„Összességében szerintem jó dolog, hogy összébb ment a rajtrács, de a szabályokra a lehető legtisztább módon, mindenkire vonatkoznia kellene. Amúgy a Racing Point nagyon gyors volt vasárnap, Sergio Perez a dobogón is lehetett volna, ha nem annyira hátulról indul.”

A Renault ausztrál pilótája, Daniel Ricciardo közben arról beszélt, a Brit Nagydíj lehet az a pont, amikor ki tudják majd jelenteni, mekkorát lépett előre a francia csapat.

