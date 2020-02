Gerhard Berger: Hamilton a legjobb, akit Senna óta láttam

Azt is elárulta Berger, hogy Hamilton az a pilóta, akit „Senna mellé tudna helyezni”, ugyanakkor azt is elárulta Berger, hogy néha nem érti a brit pilóta tevékenységeit.

Lewis Hamilton egy kivételes tehetség, ami a versenyzői képességeit illeti. A közösségi oldalakon mutatott viselkedésével, és azzal, ahogyan saját magát prezentálja a társadalomban, sok Forma-1-es szurkolót megoszt. A másik oldalt a környezeti problémák iránti érzékenysége hozzájárul ahhoz, hogy egyre több versenyző mélyül el a témában.

„Az olyan emberek, mint Hamilton verhetetlenek. Akár tetszik akár nem” – nyilatkozta a korábbi Forma-1-es pilóta. „Néha én is összevonom a szemöldököm, amikor összehozza a saját show-ját. De ez a show másik ligában játszik, mint a többi.”

„Itt van a bőrszíne, ahogyan öltözködik, az érdeklődési köre. Nagyon tehetséges, nem számít, hogy zeneileg, vagy akármit is csinál. Minden tekintetben egy kész tehetség. Azt is tudja, hogyan kezelje a saját marketingjét. A többiek nem tudnak elérni erre a szintre.”

A brit hatszoros világbajnoknak megvan az esélye 2020-ban, hogy beállítsa Michael Schumacher történelmi 7 világbajnoki címét. Az elmúlt három évben képes volt minden törekvést el tudott hárítani, ami az uralkodására tört volna. Utoljára Nico Rosberg tudta megverni, 2016-ban.

Azóta minden támadás csődöt mondott, legyen szó Valtteri Bottasról, Max Verstappenről, vagy a két Ferrari pilótáról. „Hamiltonnak ott a Mercedes. Az utóbbi években a Mercedes volt a viszonyítási pontot az F1-ben” – mondta Berger.

„De még a Mercedesen belül is Hamilton mindig egy lépéssel a csapattársa előtt járt. Rosberg, (akit Berger menedzselt is keveset 2016-ban) volt az egyetlen, aki előtte tudott végezni, de ő már nincs a mezőnyben. Jelenleg Hamilton a legerősebb a mezőnyben.”

„Azt is el kell mondanom, hogy ő az egyetlen, akit Sennahoz tudok hasonlítani. Számomra ők ketten a legjobbak, akiket valaha is láttam karriere során. Közben marketingeli saját magát, és nem csak kicsiben, hanem nagyon is nagyban. Az F1-nek nagyon hasznos, amit csinál, és közben remek munkát végez a Mercedesnél is” – zárta gondolatait Berger.

Lewis Hamilton és az első méterek a 2020-ra tervezett W11-es versenygéppel, ami a 7. világbajnoki címet jelentheti a brit rekorder és a német világbajnok csapat számára.