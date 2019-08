George Russell viccesnek tartja, hogy egy borzalmas szezon után került a Mercedeshez

George Russell a Williams kötelékében lépett be a Forma-1 mezőnyébe, miután sorozatban a GP3 és a Formula 2 bajnoki címét is megnyerte, azonban a brit csapat jelenleg eléggé versenyképtelen állapotban van, és Russell az egyetlen pont nélküli pilóta a mezőnyben Robert Kubica szerencsés német tizedik helye után. Az F1-es támogatással eltöltött évei előtt a britnek egy kevésbé sikeres kétéves periódusa volt az európai Forma-3-ban, ennek ellenére sikerült megnyernie a Mercedes támogatását, amikor átment a GP3-ba 2017-ben. Erről a fiatal versenyző így nyilatkozott:

„Az első két évem a Forma-3-ban elég kemény volt, főleg az első, szerintem enyhe kifejezés, hogy ott kicsit megtanultam, hol a helyem. Azok a rossz tapasztalatok később sokat segítettek, mert elég naivan kezdtem ebbe az egészbe. Mindig azt hittem, hogy nekem van igazam, és hogy a csapat nem tudja, hogy miről beszélnek.”

„Nem tettem elég erőfeszítést arra, hogy a kocsi fejlesztését a saját stílusom felé befolyásoljam, és voltak még más dolgok is, amik nem jöttek annyira össze. 2016-ban, amikor a Mercedes opciós szerződésével versenyeztem, sokat tanultam. Egy új csapattal, a Hitech-el mentem, és úgy érzem, akkor elég jól teljesítettem, a csapattársam előtt végeztem a 30 időmérőből 28-szor. De így is csak harmadik lettem, mert Lance Stroll is ott volt, és ő mindenkit felülmúlt akkor.”

Russell egy, a Carlinnál eltöltött szezon után igazolt a Hitech-hez, onnan, ahol az első hétvégén még el tudott csípni egy győzelmet, amelyet egész évben nem tudott megismételni. A Carlinnál harmadik lett a bajnokságban, két futamgyőzelemmel és tíz dobogós hellyel, de jóval a Prema versenyzője, Lance Stroll mögött végzett a pontversenyben.

George Russell, Williams Racing FW42, leads Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

A következő években azonban a brit igazolta a Mercedes döntését, hogy őt választották meg utánpótlás-versenyzőjüknek azzal, hogy a GP3 és az F2 címét is el tudta nyerni, és a többéves Williams-szerződés után is fenntartja a csapat érdeklődését. Russell szerint továbbra is le fogja tudni nyűgözni a Mercedest, még akkor is, ha, csakúgy, mint a Forma-3-ban, eredményei nem tükrözik ezt:

„A tény, hogy a Mercedes úgy igazolt le, hogy csak harmadik voltam a második F3-as évemben, sokat elmond. Szinte röhejes volt számomra, tekintve, hogy mennyire rossz bajnokság volt. Ha úgy gondolják, hogy mindössze két F3-as futamgyőzelemmel és egy harmadik hellyel a hátam mögött sikeres F1-pilóta tudok lenni, akkor elég egyértelmű, hogy az eredmények nem mutatják a teljes történetet. Hálás vagyok, amiért ők igazi versenyzők, és mögé tudnak látni a dolgoknak. Valamilyen szinten ugyanez történik idén is.”

