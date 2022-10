George Russell: Reális esélyünk van a győzelemre!

George Russell a második és a harmadik szabadedzésen is az élen végzett, majd úgy tűnt, hogy az időmérőn az első rajtkockáért is harcba szállhat. Az utolsó Q3-as körén két szektor után 2 századon belül volt Verstappenhez képest, de hibázott – ezzel együtt is második lett.

Russell így Verstappen mögül és Hamilton elől fog rajtolni a magyar idő szerint 21 órakor induló versenyen, a kvalifikáció után pedig nem rejtette véka alá, hogy többet remélt az időmérőtől, a futamon pedig a győzelemért akar harcba szállni.

„Nagyon nehéz volt ez az időmérő. A kocsit egész hétvégén nagyon jó érzés volt vezetni, aztán hirtelen a Q1-ben már borzalmas volt, egyszerűen nem volt semmilyen ritmusom.”

„A Q3-as köröm bár nem volt tökéletes, de legalább egy jó, tiszta kört mentem, és tudtam, hogy ennél is több van bennem. De aztán amikor elkezdtem jobban nyomni, a kocsi nem díjazta.”

„Csalódott vagyok, mert úgy éreztem, hogy a csapat megérdemelte volna a pole-t, de tulajdonképpen vasárnap osztják a pontokat, és a győzelemért fogunk hajtani. Szóval sajnálatos, hogy a 2. helyről rajtolunk, de ez a második legjobb időmérőnk az évben, és a pozitívumokat is látnunk kell.”

„Azt gondoljuk, hogy reális esélyünk van a győzelemre, és az, hogy Lewis is elöl van, lehetőséget ad nekünk arra, hogy különböző stratégiával próbálkozzunk meg” – mondta Russell.

