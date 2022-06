George Russell megmutatta, hogy milyen autóval járkál mostanában – kép!

George Russell fantasztikusan kezdte a 2022-es szezont, miután a Williams csapatát elhagyva a regnáló világbajnok Mercedeshez igazolt. A váltás egyrészt fantasztikusan, másrészt borzalmasan sikeredett. Utóbbi nem a fiatal briten múlott, hanem a német konstruktőrön, ugyanis a W13-as közel sincs az elődjeihez képest.

A Mercedes idei egyik legnagyobb hátráltatója a pattogás, ugyanakkor a gyengébb autóból átülő Russell nem nagyon foglalkozott ezekkel és az idei szezon eddigi kilenc futamán egyaránt a legjobb ötben végzett, ráadásul már háromszor is állhatott a dobogón, aminek köszönhetően a bajnokság negyedik helyén áll, jócskán megelőzve csapattársát, Lewis Hamiltont.

A fiatal brit pilóta természetesen a közutakon is Mercedes vezet, amiből több is van neki. Többek között a birtokában van egy AMG C 63 S Coupe és egy 45 millió forintos AMG GT is. A közösségi médiában a Mercedes fiatal brit pilótája azonban most egy szürke G-osztály mellett pózolt, mely eléggé megosztotta a rajongóit.

Russell és a Mercedes a Brit Nagydíjra készül, ahol bizonyítani akar a csapat, ugyanis ez lesz mindkét pilótájuk hazai futama. Russell tavaly a tizenkettedik helyen végzett, még a Williams versenyzőjeként, míg csapattársa, Lewis Hamilton győzni tudott az emlékezetes Verstappen-baleset után.

