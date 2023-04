George Russell át fogja értékelni azt az állítását, hogy a Red Bull nyer minden futamot – de még nem most

Ausztráliában jóval erősebb tempóra volt képes a Mercedes, mint az év első két futamán: az időmérőn Russell szűk 2,5 tizedes hátránnyal lett második, Hamilton pedig a harmadik rajtkockát szerezte meg. A rajtnál aztán mindkét Mercedes megelőzte Verstappent.

Végül azonban Russell motorhiba miatt kiesett, Hamilton viszont a szezon eddigi legjobb mercedeses eredményét szállítva a második lett, így a Mercedes a csapatbajnokságban harmadik, 9 ponttal állnak az Aston Martin mögött.

Az időmérő után Russell a korábbi állításáról nyilatkozott, mely szerint a Red Bull fog megnyerni minden futamot idén:

„Nyilvánvaló, hogy egy frusztráló időmérő után, mint amilyen Bahreinben volt, az ember mond bizonyos dolgokat a pillanat hevében. Továbbra is úgy gondolom, hogy a Red Bull egy kategóriával mindenki más előtt jár, és az is biztos, hogy Lewisszal a maximumot hoztuk ki magunkból szombaton.”

„A Max által elmondottak alapján még ennél is kicsit több lehetett a Red Bullban. Viszont most csak három tizedről beszélünk, míg normál esetben 1 másodperccel járnak előttünk. De még ez a három tized is óriási az F1 világában.”

A hírek szerint Imola előtt nem tudja pályára vinni új fejlesztéseit a Mercedes, Russell pedig egy újságírói kérdésre azt mondta, a fejlesztések érkezése után fogja átértékelni a Red Bull-lal kapcsolatos állítását:

„Nem adjuk fel, továbbra is keményen harcolunk. Akkor kell majd átértékelni ezt az állítást, amikor megérkeztek a fejlesztések az autónkra. Ekkor fogjuk igazából tudni, hogy úgy működnek-e a változtatások, mint amit vártunk tőlük. Utána viszont persze, miért ne?” – mondta Russell.