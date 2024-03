George Russell: A Mercedes Hamiltonra hallgatott a W15 fejlesztésénél

A Mercedes tavaly szezon közben eszmélt arra, hogy nem tudják működésre bírni a „zeropod” koncepciót, ezért sokat változtattak a kocsin, és a 2024-es autó, a W15-ös jelentősen eltér az elődjétől.

Az Ezüst Nyíl így is a konstruktőri második pozícióban végzett, viszont a kocsi kezelhetőségére és a kiszámíthatóság hiányára mindkét pilóta, Lewis Hamilton és George Russell is sokat panaszkodott.

A várva várt változtatások között pedig Hamilton régi kívánsága, a cockpit hátrébb helyezése is helyet kapott. Hamilton korábban azt nyilatkozta, hogy tavaly nem hallgatott rá a Mercedes, idén viszont Russell szerint a német istálló végrehajtotta Hamilton kéréseit, és hallgattak rá a fejlesztés kapcsán:

„Lewisszal rengeteg munkát fektettünk abba, hogy segítsük a csapatot abba az irányba terelni, amerre szeretnénk. Nyilvánvalóan Lewis tapasztalata miatt az ő kívánságai szerint terveztük a kocsit.”

„Ez azt jelenti, hogy az autó hátrébb ül, mint tavaly, az oldaldobozok hasonlóak a Red Bullnál látott megoldáshoz, egy kicsit más kormányművel. Szóval jó dolog, hogy a csapat odafigyelt erre, de meg kell néznünk, hogy a köridőt tekintve is sikerült-e előrelépnünk.”

Amikor Russellt arról kérdezték, hogy a Hamilton által kérelmezett változtatások neki is fekszenek-e, így válaszolt:

„Elégedett vagyok a változtatásokkal, és azt gondolom, mint minden versenyzőnek, nekem is alkalmazkodnom kell a technikához. Az idei szezonban már hátrébb ülünk, ami számomra egy kis változtatás, nem is lett jobb, nem is lett rosszabb.”

„Lewisszal mindig is hasonló visszajelzéseket adtunk, csak kissé eltérő módon. Ő sokat beszélt az üléspozícióról, én pedig arról, hogy instabil az autó hátulja, Úgy gondoljuk, hogy ezeken a dolgokon sikerült is változtatnunk a számos változtatással – hiszen nincs egy varázspirula minden problémára.”

Russell elmondása szerint egyáltalán nem változott meg Hamilton Mercedeshez való hozzáállása, és továbbra is elkötelezetten dolgozik a csapatért, hiába igazol 2025-től a Ferrarihoz:

„Mindketten nagyon keményen dolgozunk a szimulátorban, szerintem Lewis most többet van ott, mint korábban bármikor. Lewis továbbra is motivált, és nagyon jól dolgozunk együtt csapatként.”

„A hétvége folyamán a gyárban voltunk, szombaton a szimulátorban, hétfőn pedig egy nagy csapatmegbeszélésen az összes fő tervezővel és mérnökkel, és nem érzem úgy, mintha bármi is változott volna.”

„Tehát továbbra is nyomjuk, és izgatottan várjuk, hogy mi következik. A Red Bullnak nagyon jó az alapja, de nekünk is erős alapunk van, amire építhetünk” – fogalmazott Russell.

