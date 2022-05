Generációk harca: Ecclestone-nak nem tetszik a Forma-1 amerikanizálódása

Amióta a Liberty Media átvette a Forma-1 irányítását, szemmel láthatóan arra törekszenek a száguldó cirkusz vezetői, hogy a sorozat minél szélesebb rétegekhez jusson el és olyan helyeken is népszerűvé váljon, ahol korábban elképzelhetetlennek tűnt.

A tulajdonosok nagy hangsúlyt fektetnek a külcsínre és a közösségi médiában történő megjelenésre, a Netflix Drive to Survive című doku-sorozata pedig olyasmi, ami Bernie Eccleston idejében elképzelhetetlen lett volna.

Az F1 korábbi vezetőjének nem is tetszik különösebben, amerre tart a sportág, a veterán üzletember alaposan be is olvasott a Liberty-nek, miután a Miami Nagydíj egy hatalmas vidámparki hétvégéhez hasonlít.

„Amerikai stílusban gyártják a Forma-1-et, de ez nem baj, annyi hülyeség jött már Amerikából. Mindenki nagyon boldog, de én másképp vezettem a dolgokat“ - fogalmazott Ecclestone a Bloombergnek.

Greg Maffei, a Liberty Media vezérigazgatója nem szívta mellre a szavait. „Bernie annyit pofázhat amennyit csak akar, de a valóság azt mutatja, hogy immáron mindenki részese akar lenni a Forma-1-nek!“

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is megszólalt Ecclestone véleményével kapcsolatban, mint mondta, Bernie nagyszerű munkát végzett a maga idejében, de a technológia megváltozott, amivel a sorozatnak is tartania kell a lépést.

Az osztrák úgy véli, a brit üzletember nem lett volna képes megfelelően irányítani a sportágat a digitális korszakban, nem véletlenül menesztette a Liberty, amint átvette a Forma-1 irányítását.

