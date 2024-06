Gazdag támogatói repíthetik a Haasba a Saubertől távozni kénytelen pilótát

A német Auto, Motor und Sport ír arról, hogy Csou a surranópályán lehet a Haas üléseire pályázók közül az egyik legesélyesebb. Oliver Bearman leigazolása a legtöbb pletyka szerint már csak formaság, de a csapattársa személye még ismeretlen.

Ide pályázhat Csou, akit a lap szerint kínai támogatói 35-40 millió dolláros csomaggal tolnának az amerikai csapathoz. Szüksége is van rá, mert hiába igen gyenge idén a Sauber – tapasztaltabb csapattársa, Valtteri Bottas sem tudott még idén pontot szerezni -, Csou meglehetősen rossz formában van, Kanadában két szabadedzésen is piros zászlót okozott egy-egy hibával.

A pénzügyi támogatás és az, hogy segítségével a Haas akár be is törhet a kínai piacra, komoly értéket jelenthet a csapat számára, azonban komoly ellenfelei vannak az amerikaiak ülésére áhítozók közül, még a jelenleg ott szereplő Kevin Magnussent leszámítva is.

A lap elsősorban az Alpine-nal szerződése év végi lejártával elváló Esteban Ocont említi, akin azonban az Audi is rajta tartja a fél szemét, amennyiben Carlos Sainz úgy dönt, hogy helyettük inkább a Williams projektjét választja.

Ami Csout illeti, ő akár még az Alpine-hoz is visszatérhet, ahol nevelkedett, mielőtt 2022-ben a Sauberhez igazolt volna. A mögötte álló kínai vállalatok a Renault-hoz hasonló cégnek nagy vonzerőt jelenthetnek, bár ez a lehetőség nem annyira valószínű, ugyanis a franciák várhatóan Jack Doohan és Mick Schumacher közül fognak választani.

