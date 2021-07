Gaslyt „meglepte”, hogy nem vizsgálták Leclerc-t, aki megvédte az agresszív mozdulatait

Ismét nem tudta pontokra beváltani a remek rajtpozícióját Pierre Gasly, akinek a Stájer Nagydíj első körében vágta ki a bal hátsó kerekét Charles Leclerc Ferrarijának első szárnya, a felfüggesztését ért sérülések miatt pedig fel kellett adnia a versenyt.

Az eset után Gasly is elmondta a múlthéten, hogy már megbeszélték a történteket, és ő is tudja, hogy nem szándékosan tette Leclerc azt, amit, de az Osztrák Nagydíjat megelőző sajtótájékoztatón elismerte, hogy ő is arra számított, hogy alaposabban meg fogják vizsgálni az esetet.

„Az egyértelmű, hogy a versenyemen nem segített volna, így nem is lett volna fontos számomra, de el kell ismertem, hogy kicsit meglepett, hogy nem vizsgálták alaposabban az esetet, miután az én versenyemre azért elég nagy hatással volt” – mondta Gasly a csütörtöki sajtótájékoztatón.

„Különösen azok után, hogy Valtteri 3 rajthelyes büntetést kapott azért, mert elvesztette az uralmát az autója felett, de senki más versenyét nem tette tönkre ezzel. Az én részemről nem változott semmi ezzel kapcsolatban, talán majd beszélünk Masival.”

A Stájer Nagydíjat követően Ross Brawn is úgy fogalmazott, hogy Leclerc-nek lehet, hogy kicsit változtatnia kell a stílusán, hogy túlélje a kaotikus középmezőnyt, de a monacói pilóta szerint nincs probléma azzal, ahogyan versenyez.

„Elégedett vagyok a kerék a kerék elleni versenyzésemmel” – mondta Leclerc. „Természetesen mindig a limiten vagyok, de ha az előző versenyt nézzük, akkor ez is sokat segített abban, hogy átvágjak a mezőnyön anélkül, hogy olyan sok időt veszítettem volna.”

„Most visszatekintve természetesen csinálhattam volna valamit máshogyan, hogy elkerüljük az érintkezést, de már túl késő erről beszélni.”

„Mindig egyensúlyozni kell ezzel, az első kanyarban kicsit túl sok volt, de beszéltem Pierre-rel, és minden rendben van közöttünk.”