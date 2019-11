Gaslyt meglepte "a középmezőny pole pozíciója"

A Toro Rossóknak baljósan indult a hétvégéjük, hiszen a tegnap délutáni gyakorláson mindkét autó megadta magát. A mai időmérő edzés sem indult sokkal jobban, hiszen Daniil Kvjat már a Q1-ben búcsúzott. Ehhez képest mindenképpen meglepő, hogy Pierre Gasly a középmezőny élén a hetedik helyre kvalifikálta magát, ami Charles Leclerc tíz helyes rajtbüntetése miatt egy hatodik rajtkockává avanzsált:

„Iszonyat boldog vagyok. Egy magunkfajta középcsapatnak ez a pole pozícióval ér fel. Nagyon jó, hogy egy ilyen kört ki tudtam hozni magamból, és hogy egy olyan pályán tudtam megfutni a Toro Rossóval a legjobb időmérőmet, ahol előre tudtuk, hogy nagyon, nagyon kis különbségek lesznek. Szóval remekül érzem magam.”

Rengeteget elmond a szoros középmezőnybeli küzdelemről, hogy Gasly, bár a hatodik Alex Albontól már majdnem egy másodperccel maradt el, a mögötte érkező Romain Grosjeant mindössze tizenhét ezreddel tudta maga mögé utasítani, ami egy ilyen rövid pályán szinte semmit nem jelent, de a tizedik Kevin Magnussen is csak két tizeddel volt lassabb:

„Őszintén szólva, tudtuk, hogy egy ilyen eredmény becsúszhat. De azt is tudtuk, hogy akár a Q1-ben is kizúghatunk, ahogy az Danival történt. Tegnap a 7. és a 15. között mindössze három tized volt, és mivel általában a többiek mindig találnak valami pluszt az időmérőig, nem igazán számítottunk erre, amitől csak még édesebb a dolog. Ráadásul Charles büntetése miatt a hatodik helyről indulunk, ami hab a tortán.”

„Hosszú etapról sajnos semmi adatunk nincs, mert tegnap négy kört tudtam menni, Daninak ugyanez a baja, szóval kicsit vakon vágunk neki a futamnak. Nem lesz egyszerű kiszámolni, hogy mit kell tennünk. A lehető legjobb helyzetbe kerültünk ezzel a helyezéssel, ami szép és jó, de igazán elégedettek akkor lehetünk, ha holnap begyűjtjük a pontokat is. Ehhez a lehető legjobb helyzetben vagyunk, de be is kell fejezni a munkát.”