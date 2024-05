Gaslynak hihetetlen élményben volt része – „Annyira érzelmes” (videó)

Az Alpine istállója még áprilisban számolt be arról, hogy megérkezett a gyárukba Senna első versenygépe, a Toleman TG183B. Gasly akkor már beülhetett az autóba, nemrég pedig Silverstone-ban vezethette is, ráadásul egy Sennát idéző sisakfestésben, amelyet egyébként a most hétvégi imolai futamon is viselni fog.

Senna ezt az autót az 1984-es szezon első néhány futamán vezette, és az első pontszerzését is vele érte el. A Toleman egyébként három évvel korábban szállt be az F1-be, de Senna érkezéséig nem sok babér termett nekik. Az Alpine-hoz pedig úgy kapcsolódik az istálló, hogy ők számítanak a francia gárda eredeti jogelődjének.

Pierre Gasly, Toleman TG183B Fotót készítette: Silverstone

Gasly természetesen nagyon boldog volt a próbakör után, és alig tudta kifejezni érzéseit: „Nem emlékszem ehhez hasonló elképesztő élményre. Senna legelső F1-es autójának vezetése minden elvárásomat felülmúlta. Annyira érzelmes volt. Korábban sosem mentem még nálam idősebb versenyautóval.”

„Hihetetlen, mennyire letisztult a vezetési élmény – csak három pedál és egy szimpla kormánykerék. Nem ehhez szoktam a modern F1-es autóban. Ez egy soha meg nem ismétlődő, életre szóló élmény volt, amelyet sosem fogok elfelejteni. Nagyon-nagyon különleges” – mondta a silverstone-i esemény kapcsán Gasly, kinek emlékezetes köreiről készült videót ide kattintve lehet megtekinteni.