Gaslyéknak is gondja volt a turbóval

Pierre Gasly pénteken alaposan falhoz csapta az osztrákok autóját, az ehhez hasonló esetek garantálják, hogy az adott csapatnak kemény éjszakája lesz. Természetesen a Red Bullnál is keményen dolgoztak azért, hogy Gasly szombaton versenyképes autóban küzdhessen a minél jobb rajtpozícióért, a francia végül a negyedik helyen végzett.

"Nagy megkönnyebbülés volt, hogy azok után, hogy a fiúk egész éjjel dolgoztak, a munkájuknak meglett az eredménye. Nekik köszönhetem a második sort" - mondta Gasly, aki szerint a szombati autó semmiben sem különbözött a pénteken összetörttől, és ezért köszönetet mondott a csapatnak. Helmut Marko és Christian Horner sem haragudott. "Minden rendben volt, ilyesmi előfordul, nem az első balesetem, és nem is az utolsó. A határon autóztam, sajnos túl is toltam azon. Elnézést kértem a fiúktól a túlóráért, de az ilyesmi tényleg megesik bárkivel a mezőnyből." A kérdésre, hogy nehezen aludt-e, egyértelmű nemmel válaszolt. "Nem. Ez nem az első ilyen esetem volt, és lesz is még."

Gasly negyedik lett, és nem maradt el sokkal a "dobogósoktól" az időmérőn, de tény, hogy az ötödik Kimi Räikkönen is hajszállal végzett csak mögötte.

"A Q3-ban jó volt a köröm, de lehetett volna jobb is, a 8-as kanyarban például időt vesztettem a korábbi körömhöz képest. Meglehetett volna 14.0-s idő, de ez sem volt rossz, elég jó, hogy tizedekre legyek a második, harmadik helyezetthez. A dolgok kezdenek összeállni, ami jó, nem tökéletes, mert még meg lehet találni azt a pár századot" - mondta a Red Bull pilótája.

A francia azonban a vasárnapi taktikáról nem beszélt, azt majd a futamot megelőző körülmények teszik függővé.

"Meglátjuk, hogy mi lesz holnap. Kiszámíthatatlan, senki sem tudja, mi vár ránk. Lehet vizes a pálya a startnál, vagy száraz is. Ma is láttunk pár esőcseppet, de nem tudom, hogy holnap mi lesz. Az tény, hogy szerintem mindig érdemes a leglágyabban kezdeni, és ezt támasztja alá Max (Verstappen) köre is" - mondta előzetesen Gasly.

"Én amúgy örülnék az esőnek, még fiatal koromban a kartban talán kétszer annyi vizes versenyem volt, mint száraz, ez egy jó körülmény, még izgalmasabb, mert több taktikai lehetőséget nyit meg" - mondta Gasly, aki elárulta, hogy Sebsatian Vettel turbógondjaihoz hasonlóval küzdött a Red Bull is. "Nekem is volt ezzel gondom, ahogy Maxnak is, ez az egyik dolog volt, amit meg kellett oldanunk. Nem mennék bele a részletekbe, de tény, hogy ezen a területen fejlődnünk kell. Ez valamennyi időveszteséget jelentett, de nem jelentőset, inkább az volt a baj, hogy nem lehetett tudni, mi is fog történni."

