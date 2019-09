Gasly, Wolff: Hubert esete emlékeztető: a motorsport még mindig veszélyes!

Anthoine Hubert a spái versenyhétvége szombati napján vesztette életét, míg az incidensben szintén érintett Juan Manuel Correa is komoly sérüléseket szerzett. A történteket az F1-es versenyzők is nehezen viselték, külön nehéz lehetett Hubert gyerekkori barátainak, Pierre Gaslynak és a később a futamot megnyerő Charles Leclerc-nek.

Norris így nyilatkozott, amikor Hubert haláláról kérdezték: „Eléggé sokkolt a dolog, mivel mi versenyzők sokszor természetesnek vesszük azt, amit csinálunk. Sokszor komoly ütközéseknek lehetünk részesei, és mégis simán el tudunk sétálni a helyszínről. De ez nagyon gyorsan megváltozhat.”

„Szerintem korábban sokkal gyakrabban történtek balesetek a versenyzőkkel. Szeretném kifejezni a részvétemet Anthoine családja és barátai felé… sajnos ő többé már nincs velünk. Nagyon rossz érzés, tudván, hogy bármelyikünkkel történhetett volna ez. Tavaly akár én is járhattam volna így. És amikor ilyen dolgokra gondolsz, elkezdesz remegni.” – magyarázta Norris.

A fiatal brit azt is hozzátette, hogy vannak, akik jobban viselik az ilyen történéseket, ő viszont nehezen viselte. De Daniel Ricciardóval ellentétben nem gondolkozott el azon, hogy kihagyja a vasárnapi versenyt.

Pierre Gasly, aki Hubert-rel nőtt fel, elmondta, a tragédia emlékeztetőül szolgált, hogy a motorsport továbbra is veszélyes.

„A nyári szünet alatt beszélgettem a versenyzés világán kívüli emberekkel. Ők azt mondták, hogy a Forma-1 ma már nagyon biztonságos, és teljesen más, mint régebben volt. Én pedig azt kell mondjam, egyetértettem velük…”

„Amikor az autóban ülök, teljesen biztonságban érzem magam, úgy érzem, semmi sem történhet velünk. Az ilyen esetek viszont visszarántanak a valóságba. A biztonság szempontjából bármit csinálhatsz, továbbra is lesz esélye annak, hogy valaki meghalhat.”

„Ez egy olyan dolog, amit versenyzőként elfogadunk, sajnos hétvégén meg is történt… az eset emlékeztetőül szolgál arra, hogy a motorsport továbbra is rendkívül veszélyes. Nagyon szomorú vagyok, Anthoine az egyik legjobb barátom volt.”

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff arról beszélt, hogy a versenyzés világán kívüli emberek nem tudják felfogni, hogy mi történik a pilótákkal az autóban ülve.

„Elég szerencsések voltunk amiatt, hogy éveken keresztül nem történt ilyen baleset. Talán azt is elfelejtettük emiatt, hogy a motorsport veszélyes. De ha 260/270 km/órás sebességgel mész az Eau Rouge-on keresztül, azt már egy versenyzésen kívüli srác nem is tudja felfogni. És sajnos ennek fatális vége is lehet, ahogy azt szombaton láttuk.” – tette hozzá a csapatfőnök.

Augusztusban volt 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.