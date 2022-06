Gasly vehetné át Hamilton helyét a Mercedesnél, azonban a Red Bull ennek nem örülne

Múlt kedden jelentették be, hogy Sergio Perez 2024-ig szóló új szerződést írt alá a Red Bull Racingnél. Ez Gasly számára azt jelenti, hogy nem lesz helye a következő két idényben a bikák nagycsapatánál. A francia jövőjével kapcsolatban egyből felmerültek a pletykák, hogy elhagyhatja a Red Bull-családot.

Ezzel párhuzamosan már arról is szólnak a pletykák, hogy Hamilton 2022 után akár már szögre is akaszthatja a sisakját. Ez azt jelentené, hogy a Mercedesnél felszabadulna egy hely, amit aztán az Alpha Tauro versenyzője, Pierre Gasly is eséllyel pályázhatna meg.

A Red Bullnál azonban biztosan nem örülnének, ha az egyik legtehetségesebb pilótájuk az egyik legnagyobb riválishoz szerződne:

„Ha az Ezüstnyilak úgy döntenének, hogy felajánlják a franciának a második esélyét egy topcsapatnál, akkor kemény lenne a Red Bull-csoport részéről, ha megtagadnák tőle ezt a lehetőséget" - írja Moxon a Mirroron.

Ha a Mercedes-szerződés nem jönne össze, a McLaren is jó eséllyel leigazolná Gaslyt. Jelenleg Lando Norris és Daniel Ricciardo alkotja a pilótapárost a wokingiaknál, azonban utóbbi jövője erősen kérdéses, ugyanis nem találja a helyét a csapatnál és Norris rendre maga mögé utasítja.

Gasly maga sem kezdte túl fényesen a 2022-es évet. A korábbi futamgyőztes mindössze hat ponttal a tizennegyedik helyen áll a bajnokságban. Ezzel még csapattársától is elmarad, Juki Cunodától, aki tizenegy pontot gyűjtött.