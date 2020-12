Gasly: Ugyanolyan autóban lenne esélyem Verstappen ellen!

Pierre Gasly 2017 végén mutatkozott be a Forma-1-ben, majd 2018-ban teljesítette az első teljes szezonját. A jó teljesítményének és Daniel Ricciardo távozásának eredményeképp pedig 2019-re megkapta a nagy esélyt: a Red Bull pilótája lett, ahol Max Verstappen volt a csapattársa.

Azonban nem alakult jól az ott töltött időszaka, és 12 verseny után lefokozta őt a Red Bull, a helyére pedig Alex Albon érkezett. A Toro Rossónál aztán újra magára talált, és a 2019-es Brazil Nagydíjon megszerezte első F1-es dobogóját, a 2020-as Olasz Nagydíjon pedig az immáron AlphaTauri néven induló csapattal győzni is tudott.

A francia versenyző - aki 2021-ben is az AlphaTauri csapatával fog rajthoz állni – a német Auto Motor und Sportnak nyilatkozott, és többek között arról is megkérdezték őt, hogy hogyan teljesítene, ha most kerülne egy csapatba Max Verstappennel.

Milyen leckéket tanultál a Red Bullnál, amelyekből jelenleg profitálsz?

„Nagyon sokat tanultam abból az időszakból. Az volt második teljes szezonom a Forma-1-ben. Most már sokkal jobban teljesítek, és objektíven nézve is jobb versenyzővé váltam. Kiegyensúlyozottabb is lettem a tapasztalatom növekedésével.”

„Arra számítok, hogy 2021-ben még jobb leszek, majd az azt követő évben még annál is jobb. A Forma-1-ben óriási hatása van a tapasztalatnak. Azt is megtanultam, hogy hogyan dolgozhatok együtt jobban a csapattal, és hogy hogyan hozhatok ki még többet a körülöttem lévő emberekből.”

„Ezenkívül azt is megtanultam, hogyan készüljek fel jobban a versenyhétvégére, és hogyan birkózzak meg azokkal a kisebb problémákkal, amelyek egy hétvége során felmerülhetnek.”

„De őszintén mondom, még rengeteg terület van, amelyekben fejlődhetek. Viszont ugyanez a helyzet egy hétszeres világbajnoknál is: ha beszélsz Lewisszal, kiderül számodra, hogy ő is úgy érzi, rengeteg terület van, ahol fejlődhet. De ilyen az életünk: minden egyes dolgon dolgozunk, amelyek jobbá tehetnek minket, amelyeknek segítségével jobbak lehetünk a többieknél.”

Ha ma kerülnél Max Verstappen mellé, ezúttal jobban teljesítenél?

„Szerintem lenne esélyem ellene, ha ugyanolyan kocsit vezetnénk. De a helyzet sokkal bonyolultabb ennél. Tisztában vagyok a képességeimmel: ha a megfelelő autót vezetem, mint ahogy azt idén is tettem, akkor nagyon erős teljesítményre vagyok képes.”

„Már tavaly is sikerült a dobogón végeznem, és folyamatosan pontokat szereztem. Továbbra is padlógázzal fogom nyomni, hogy megkapjam az esélyt. Ugyanis az a célom a Forma-1-ben, hogy világbajnok legyek, ezért dolgozom.”

