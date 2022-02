Gasly úgy érezte, hogy tavaly megszerezhették volna az ötödik helyet

Miközben a Ferrari és a McLaren 2021-ben a középmezőny élére állt, mögöttük kiélezett csata folyt az AlphaTauri és az Alpine között. Végül az Alpine számára a Katari Nagydíjon elért harmadik és ötödik helyezés volt a kulcs, míg Esteban Ocon szaúd-arábiai negyedik helyezése aztán gyakorlatilag elérhetetlenné tette az ötödik helyet az AlphaTauri számára.

Ennek ellenére Pierre Gasly az utolsó, Abu Dhabiban rendezett versenyen az ötödik helyen haladt át a célvonalon, követve csapattársát, Juki Cunodát, aki negyedik lett. Az AlphaTauri mindössze 13 ponttal maradt le az Alpine-tól a végső értékelésben.

Így bár az AlphaTauri eddigi legjobb, 142 pontos eredménye még a szezon előtt kitűzött nagyra törő céljaikat is felülmúlta, Gasly mégis úgy érezte, hogy az Alpine legyőzése nagyon is lehetséges lett volna.

Egy videóban, ahol a Redditen feltett kérdésekre válaszolt, Gasly azt mondta: „Azt kell mondanom, hogy bármennyire is vártam ezt az évet, és az elvárásaink is elég magasak voltak az év elején, mégis túlteljesítettük az elvárásainkat. Különösen a kvalifikáción. Nagyon jók voltunk szombaton és vasárnap is. Meg lehetett volna az ötödik hely is.“

Gasly a szezon egyetlen dobogós helyezését Bakuban szerezte meg, amikor harmadik lett egy olyan futamon, ahol elmondása szerint komoly problémákat küzdött le a Honda erőforrásával.

„F1-rajongóként valószínűleg azt mondom, hogy valójában Szaúd-Arábia. Nem hozzám köthető, de a verseny után megnéztem az összefoglalot, elég őrült futamnak tűnt a tévében. Szóval motorsportrajongóként a szaúdira szavazok. A magam részéről pedig Baku volt a szezonunk csúcspontja - harmadik hely, dobogó“ - mondta.

