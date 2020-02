Gasly tavaly már a teszten esett-kelt, mégsem változtat

A francia versenyző 2018-ban a Toro Rossóban bizonyított, ennek köszönhetően kezdhette 2019-et a Red Bullban. Azonban Pierre Gaslynak nem volt zökkenőmentes a kezdése, már a barcelonai teszteken többször összetörte az autót.

A második esését maga is pályafutása egyik legsúlyosabb balesetének tartja, ám ez sem tántorítja el attól, hogy már a teszteken a határon autózzon. "Még sokkal több baleset lesz a karrierem során, és már így is sok volt, a kartingban is, de ez soha nem állított meg abban, hogy a lehető leggyorsabb legyek" - jelentette ki Gasly.

"De tavaly is inkább a teszteken volt probléma, a versenyeken kevesebb" - folytatta a pilóta a Motorsport.com kérdésére. "Szóval nem, nem változtatok a hozzáállásomon. De persze óvatosnak kell lennem, mert ez nem olyasmi, amit az ember akar, én is tiszta tesztet akarok."

"Ám amikor egy 1000 lóerős F1-es autót őrült sebességgel vezetsz, akkor azt is tudod, hogy ez benne van. De természetesen egy teszt célja, hogy minél több kört tegyünk meg, fejlesszük az autót, és én is mindent megteszek, hogy minél többet gyakorolhassak" - mondta Gasly.

Még több F1 hír: Kvjat és Gasly már szombaton kipróbálhatja az AlphaTaurit

Gasly pedig a télen is mindent megtett, hogy felkészült legyen. Elmondása szerint sokat edzett, és fizikailag és szellemileg is felkészültebbnek érzi magát, mint a korábbi szezonokban.

A felkészülését segíti, hogy először karrierje során ugyanabban a csapatban kezdi az évet, amelyikben az előzőt befejezte. "Ezáltal nagyobb stabilitással rendelkezem, mint korábban" - mondta a francia autóversenyző.

"Ez valóban jó érzés, most először látom az év elején ugyanazokat az arcokat, akiket tavaly is. A télen nem kellett alkalmazkodni új környezethez, vagy új kapcsolatokat építeni, ami mindig nagyon sok időbe telik" - tette hozzá Gasly.

Persze az túlzás, hogy semmi sem változott, hiszen a pénteken bemutatkozó csapat idén már AlphaTauri néven áll rajthoz a Forma-1-ben.

A tavaly még Toro Rosso néven induló AlphaTauri is beindította a 2020-as motorját, így meghallgathatjuk, hogy hogyan muzsikál a Honda-motor az energiaitalosok „B” csapatánál.