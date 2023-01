Gasly szerint nincs értelme megduplázni a sprintversenyek számát

A Forma-1 sprintversenyeit nem fogadta minden rajongó egyértelmű örömmel, de a résztvevők sincsenek megbékélve vele. Lassan úgy tűnik, a formátum csak a Liberty Mediát és a Forma-1-et győzte meg, de őket annyira, hogy a 2023-as idényben három helyett már hatot fognak rendezni.

Bár más dolgokban a Forma-1 elég rugalmas és könnyű szívvel visszatáncol, amennyiben egy döntése nem válik be, a sprintversenyek témájában a vezetés megrendíthetetlennek tűnik, annak ellenére, hogy a formátum még a pilóták között sem nyerte el sokak tetszését, például Max Verstappen is közéjük tartozik, de Pierre Gasly is kikelt ellenük:

„Személy szerint jobban tetszenek a normális hétvégék, szombaton az időmérőkkel és vasárnapi versenyekkel. A sprintversenyeknek a Forma-1 szemszögéből megértem, hogy vannak pozitív aspektusai, de a műsor szempontjából nem bizonyították, hogy érdemes megduplázni őket 2023-ra. Részemről a normális formátumra szavazok.”

2023-ban hat helyszínen lesz két verseny: Bakuban, Spielbergben, Spában, Losailban, Austinban és az Interlagoson, az utóbbi lesz az egyetlen, ahol 2021-es bevezetésük óta minden évben tartottak egy sprintfutamot.

A rövidebb versenyeket nem csak azért érte kritika, mert ritkán izgalmasak, hanem azért is, mert egyetlen szabadedzést hagynak a csapatoknak a beállítások tökéletesítésére, ami főleg változékony körülmények között nem sok kapaszkodót hagy számukra.