Gasly szerint nem annyira komoly az Alpine súlyproblémája

A csalódást keltő bahreini teszt után sokan attól tartottak, hogy az Alpine lehet a mezőny leglassabb autója. Ezek a félelmek pedig az első hétvége időmérőjén beigazolódni látszottak, ugyanis a franciák két autója a mezőny legvégén, a 19. és 20. helyen zárt.

Az autó tömege pedig már a teszt során beszédtémává vált, hiszen egyes szakértők, köztük az istálló egykori versenyzője, Jolyon Palmer is úgy vélte, hogy az Alpine akár 10-11 kilóval is a súlyhatár felett lehet, aminek nyilván közvetlen kihatása van a köridőkre is.

Amikor a Motorsport.com azonban arról kérdezte Gaslyt, hogy ezek a számok valósak-e, ő kihangsúlyozta, hogy a helyzet egyáltalán nem annyira siralmas: „Nincs szó ennyiről. Nem olyan rossz, mint ahogy mondtad. Nyilván minden téren köridőt kell találnunk, és megnézve a különbségeket, vár ránk némi munka.”

„Minden számít, és ahogy mondtad, két kiló hat századot jelent köridőben, ami valóban fontos. Mindenképpen könnyebbé kell tenni az autót, javítani kell a karosszéria teljesítményén, és jönnek is a fejlesztések. Nem ilyen helyzetben akarunk lenni, de összetartunk és a legjobbat próbáljuk kihozni belőle minden egyes alkalommal.”

Gasly kihangsúlyozta azt is, hogy csapata tudja, mik jelentik a csomag gyengeségeit. „Szerintem elég világos, hol kell fejlődnünk. Sajnos viszont nem ér minket meglepetésként, hogy hiányzik a teljesítmény. Jelen esetben viszont abból kell kihoznunk a legtöbbet, amink van. Tudjuk, hogy sok területen kell fejlődnünk, és idővel jönni fognak majd a megoldások is.”

Az egyszeres győztes elmondta azt is, hogy jelenleg az autó elejével küzd a leginkább. „Olyan első részre lenne szükségem, amilyet akarok, mert az autó most nem úgy fordul, ahogy szeretném. Amikor pedig alapvetően lassú vagy, akkor sosem érződik jónak. Minden egyes edzésen kísérletezgettem, hátha rátalálok valami varázsmegoldásra, de egyelőre ez nem sikerült.”

„Tudom viszont, hogy a fejlesztések majd javítani fognak az egyensúlyon, és abba az irányba fogunk menni, amilyenbe szeretnék. Szóval fejlődni fogunk majd.” Gaslynak tehát most türelemre van szüksége, hiszen az Alpine komoly bajban van az új autójával. A 19. és 20. hely egyértelműen hatalmas csalódás volt az időmérőn, és ebből a cikkből kiderül, hogyan reagáltak rá a pilóták.