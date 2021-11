Gasly szerint gond lehet a 2022-es autókból való kilátással

Gasly szerint az első kerekek fölé benyúló szárnyelem, amely része az autó aerodinamikai csomagjának, részben blokkolja a pilóták látómezejét, és nehezebbé teszik az autó pontos bekormányzását a kanyarokba.

Emellett azt is nehezebb lehet talán látni, hogy mikor blokkolja valaki a kerekeket a féktávon. „Ami a láthatóságot illeti, az eléggé eltérő lesz a nagyobb kerekek és a benyúló szárnyelem miatt, amelyet én nem annyira szeretek.”

„Ugyanakkor talán csak hozzá kell szoknunk. Igazából azt a területet blokkolja, amelyet a karosszéria és a lengőkarok felett látnál vagy a karosszéria és a gumi között. Főleg akkor fontos ez, amikor befelé nézel a kanyarba, mert így nehezebben tudod pozicionálni az autót. Gondolom, majd eltérő viszonyítási pontokat kell keresnünk.”

„Persze mindenki számára azonosak lesznek a körülmények, csak kicsit eltérőek. Csökken a kilátás mértéke, ami sosem jó, de majd boldogulunk vele valahogy” – mondta a francia. Korábban egyébként Sebastian Vettel is hasonló gondokra panaszkodott, aki még a 2022-es abroncsok tesztelése után állapított meg hasonlót.

Megkérdezték Gaslytól azt is, hogy ezáltal nehezebb lesz-e figyelni az abroncsok állapotát. „Az elfékezéseknél érdekes lehet. Most teljesen rálátunk, és amint füstölni kezd, láthatóvá válik számunkra, hogy lassabban forog. Most ezzel a fedett résszel mindez kicsivel bonyolultabb lehet.”

Ami pedig magát az autót illeti, Gasly elmondta, hogy haladnak vele, de most még lehetetlen megmondani, hogy ez mit jelent a riválisokhoz képest. „Nyilván gyors tempóban fejlődik, főleg az intenzív naptár miatt. Miután visszaülsz az autóba két-három hét után, egyből érzékelhető a változás.”

„Egyelőre általában véve elégedettek vagyunk. Nincs azonban referenciánk. Szóval csak a mérnökök információira hagyatkozhatunk. Azt tudjuk, hogy haladunk, de hogy nagyon le vagyunk-e maradva vagy azonos szinten állunk-e, azt nem fogjuk tudni, míg el nem jutunk Barcelonába, de a változás egyértelműen érezhető.”

Sainz további komoly csatára számít a Ferrari és a McLaren között