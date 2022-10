Gasly szerint érdekes lesz látni, hogyan viselkednek az idei autók Austinban

A 2022-es szezon kezdete óta rengeteg panasz érkezett az idei autók merevségére, ami különösen az egyenetlen aszfaltú pályákon jelent nagy kihívást. Bár az austini Circuit of the Americast idén a MotoGP-futamra újraaszfaltozták, az AlphaTauri versenyelőzetesében Pierre Gasly így is arról beszélt, hogy a futam „bonyolult” lesz.

„A pályát magát szeretem, az első szektor egésze nagyon gyors és ritmusos, figyelni kell az ívekre, mert minden kanyar bevétele hatással van a következőre. Összességében egy technikás pályáról van szó tehát.”

„Emellett mindig is nagyon egyenetlen volt, szóval az új generációs autóval nagyon bonyolult lesz menet szempontjából. Az idei autók nagyon merevek, ezért komoly kihívás lesz mindenki számára, bár úgy tudom, hogy a MotoGP miatt volt újraaszfaltozás, remélhetőleg javult a helyzet.”

A csapatok a pénteki második szabadedzésen kapnak plusz fél órát a Pirelli jövő évi gumijainak tesztjeire, amelyet Szuzukából hoztak át. Ezt ott az eső miatt nem tudták megtartani. Cunoda Júki ( Yuki Tsunoda ) abban reménykedik, hogy a plusz idő a felkészülésben is segít, bár a pálya állapotát nem biztos, hogy ki lehet küszöbölni megváltozott beállításokkal:

„Remélhetőleg meg tudjuk tartani a Szuzukában elmaradt tesztet az FP2 után, mert az 30 perc további felkészülési időt jelent. A pálya elég puklis, ha jól emlékszem tavalyról, főleg az első szektor lesz trükkös, érdekes lesz látni, hogy hogyan viselkednek itt az új autók.”

„Az autó beállításaival nem tudunk segíteni ezeken a problémákon, teljesítmény szempontjából, főleg a gyors kanyarokban tudnánk ilyen módosításokkal hátráltatni, szóval mindenképpen az arany középutat kell majd megkeresnünk.”

A Red Bull szeretné, ha az FIA gyorsabban vizsgálná ki a költségplafon átlépésével kapcsolatos ügyüket és Christian Horner merész lépésekre is képes ez ügyben...