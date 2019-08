Gasly szerint a mai kiesés nem jelenti azt, hogy visszazökkent a "normális" kerékvágásba

Pierre Gaslynak a Brit Nagydíjon mutatott, az eddigieknél biztatóbb teljesítménye után Németországban ismét nem termett sok babér, végül az utolsó körökben Albonnal való ütközése miatt kiállni kényszerült, de előtte sem volt dobogóközelben, még akkor sem, amikor a Mercedesek már sehol sem voltak.

A francia kiesése idején éppen a hetedik helyen körözött, leggyengébb Honda-motoros pilótaként, ráadásul pont egy kvázi márkatárssal ütközve kellett feladnia a versenyt. A francia versenyző utólag szerencsétlen esetnek minősítette a történteket, és úgy gondolja, bőven lesz mit átbeszélniük csapaton belül a kiértékeléskor:

„Egymás mellett mentünk vagy két körig Albonnal, a hatos kanyarban is kéz a kézben voltunk, de én jöttem ki rosszabbul, próbáltam a jobb oldalra átvágni, hogy behúzzak mellé, de ő is pont akkor mozdult be, összeértünk, először az első szárny szakadt le, majd defektet kaptam. Sok mindent nem tudok erről mondani, nagyon kár, hogy nem tudtuk befejezni a futamot.”

„Őrület volt amúgy a mai. Előbb odaragadtunk a rajtrácsra, vesztettünk vagy hat helyet, aztán jött az első biztonsági autó, ott is veszítettünk, beragadtunk a forgalomba, még több biztonsági autó... Nem tudom pontosan mennyi volt. Néha jól jött, néha nem, majd átnézzük a dolgot. Nagyon durva volt egyébként, voltak olyanok, akik 10-12 helyet ugrottak előre ilyenkor, kicsit lutri volt, és sajnálom, hogy nem tudtuk a legtöbbet kihozni belőle.”

Persze Gaslynek, akinek amúgy is kezd forrni a lába alatt a talaj, pont az kellett most a legkevésbé, hogy ne tudja befejezni a versenyt, azonban ő úgy érzi, inkább az előző futamon nyújtott teljesítménye a mérvadó, mint a mai:

„Szerintem, ha megnézzük, milyen munkát végeztünk az elmúlt hetekben, egyértelmű az előrelépés. A mai naphoz hasonló sem volt még a pályafutásom során, ez a káosz teljesen lehetetlenné teszi, hogy következtetéseket vonjunk le belőle, de a csapattal való munkában nagy előrehaladás van, és ennek örülök. Persze, van még hova fejlődni, de már a jó irányba haladunk.”

Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15 Fotó készítője: Jerry Andre / Sutton Images

A kérdés ilyenkor csak az, hogy eléggé nagy léptekkel haladnak-e Gaslyék jófelé?

„Szerintem igen. Az időmérőn a harmadik idő lett volna az enyém, ha nem törlik, akkor a futamon is volt esélyem előretörni. A mai nap kicsit kontextuson kívül esik, de így is nagyokat lépünk előre. Biztos vagyok benne, hogy ez az egész hamarosan ki fog fizetődni.„

