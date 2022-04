Gasly: sokkoló lenne, ha elveszítenénk Monacót a versenynaptárból

Az F1 nemrég jelentette be, hogy 2023-tól frissíti versenynaptárát, hiszen Las Vegas és Katar csatlakozása már most biztos, de további helyszínek érkezése sincs kizárva.

A Concorde-egyezmény 25-ben maximalizálja az egy világbajnoki kiírásban szereplő futamok számát, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan mérlegelnie kell a száguldó cirkusz vezetőinek, mely pályák kerüljenek partvonalon kívülre.

Stefano Domenicali az elmúlt hetekben többször is világosan kijelentette, hogy még az úgy nevezett klasszikus helyszíneknek sem biztos a helyük - különösen, ha nem rendelkeznek hosszútávú szerződéssel -, és a múltbeli népszerűségük sem jelent garanciát megtartásukra.

A veszélyeztetett futamok közé tartozik a Monacói Nagydíj is, különösen azért, mert a Forma-1 üzleti modelljében a jogdíjak és a televíziós közvetítési díjak szempontjából is kilóg a sorból.

A monacói Automobile Club klub elnöke, Michel Boeri a héten elmondta, semmi nem igaz abból, amit a médiában írnak és Monte Carlo az idei év után is szerves része marad a versenynaptárnak, miközben egyre több pilóta is védelmébe veszi a klasszikus utcai pályát.

„Kicsit sokkoló lenne, ha elveszítenénk Monacot a versenynaptárból, hiszen valószínűleg ez a legikonikusabb verseny a világon“ - vélekedett Pierre Gasly. „Még azok is hallottak erről a versenyről, akik nem igazán Forma-1-rajongók.“

„Legyen szó versenyzésről, a nagydíjat övező eseményekről, a bulikról, ez egy meglehetősen klasszikus hétvége. Remélem, hogy ezt a jövőben is megtapasztalhatjuk versenyzőként, mert ez a pálya szakmailag is nagy kihívás, valószínűleg ez a szezon legkeményebb versenye és emiatt ez a kedvencem“ - tette hozzá az AlphaTauri pilótája.

Nemcsak a monacói, hanem például a belga, vagy francia versenyhétvége jövője is kérdéses, Gasly pedig érthető módon ezeket sem szeretné elveszíteni, hiszen ilyenkor hazai szurkolótábor előtt róhatja a köröket.

„Nyilvánvalóan különleges kötődésem van ezekhez a versenyekhez, a franciaországi és a monacói futamot is hazainak érzem, a szülővárosom pedig Spahoz van a legközelebb a helyszínek közül, így általában ott is rengeteg támogatást kapok.“

„Ezek a pályák szerves részét képezik a Forma-1 DNS-ének, minden évben szerepelniük kellene a naptárban. Ismerjük a Forma-1-et, rengeteg mindentől függ egy szezon megtervezése, szóval meglátjuk, mi lesz“ - fogalmazott a francia.

Bár Monaco szerződése 2022-vel lejár, Michel Boeri reményét fejezte ki, hogy sikerül újabb megállapodást kötniük a száguldó cirkusszal, amellyel jelenleg is tárgyalásban állnak, így hamarosan be is jelenthetik az üzletet.

Häkkinen: Hamilton elkezdhet gondolkodni a csapatváltáson