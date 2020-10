Gasly Sennának ajánlotta az időmérőn elért negyedik helyét

Ayrton Senna 8 pole-pozíciót szerzett az imolai versenypályán, majd az 1994-es fekete hétvégén pénteken Rubens Barrichello szenvedett nagy, de szerencsés végkimenetelű balesetet, majd szombaton Roland Ratzenberger hunyt el, vasárnap pedig Ayrton Senna vesztette életét San Marinóban.

A hétvégén az AlphaTauri-pilóta Pierre Gasly Sennára emlékezik meg a sárga-zöld sisakfestésével, a francia versenyző mögött pedig kiváló kvalifikáció áll: a negyedik leggyorsabb tudott lenni az időmérőn, ezzel pedig beállította karrierje legjobb időmérős helyezését – korábban csak a Red Bullal tudott a második sorba kvalifikálni az Olasz Nagydíj győztese.

Az időmérő után boldogan nyilatkozott Gasly, aki Sennának ajánlotta karrierje legjobb időmérős teljesítményét.

„A legjobb kvalifikációmat teljesítettem az AlphaTaurival, és szerintem a Red Bullal is a negyedik hely volt a legjobbam az időmérőn, tehát beállítottam a legjobb szombati eredményem, az pedig, hogy ezt Imolában tehettem meg, csak még különlegesebbé teszi ezt az egészet.”

„Azért emlékezem meg a sisakfestésemmel Ayrtonra, mert már gyerekként is hatalmas szurkolója voltam. Ő az egyik példaképem, ezért is volt fontos számomra, hogy itt szereztem ilyen eredményt, de persze a csapat miatt is fontos volt a jó eredmény, mert csak 15 kilométerre van a bázisunk. Tehát kiválóan indult számunkra a hétvége.”

A versenyre előretekintve Gasly magabiztos azt illetően, hogy a negyedik rajhelyét egy erős eredményre tudja váltani. Kiemelte, hogy a ferraris Charles Leclerc-rel és a renault-s Daniel Ricciardóval harcolhat, Alex Albont viszont nem említette meg külön.

„Kemény csatára számítok Daniellel, Charles-lal és a többiekkel. De azt gondolom, hogy jó pozícióból rajtolunk. A negyedik rajthely a lehető legjobb számunkra, amit meg kell tartanunk és a lehető legtöbb pontot kell szereznünk.”

Gasly csapattársa, Danyiil Kvjat a nyolcadik helyről várhatja majd a lámpák kialvását az Emilia-Romagna Nagydíjon, ami azt jelenti, hogy valóban erős teljesítményt nyújt az olaszországi bázisú alakulat Imolában.

Az AlphaTauri ráadásul még harcban lehet a konstruktőri 6. helyért a Ferrarival, akik mindössze 16 ponttal előzik meg a Red Bull testvércsapatát.

