Gasly „semmiért” sem változtatna a Red Bullnál töltött idején

A francia versenyző a Toro Rossóval mutatkozott be a Forma–1-ben, és meggyőző teljesítménye révén 2019-ben ő léphetett a távozó Daniel Ricciardo helyére. A nagy lehetőségből végül azonban kudarc lett, hiszen 12 futam után visszaküldték őt a faenzai gárdához.

A RaceFans nemrég megkérdezte Gaslyt, hogy milyen érzései vannak az utolsó alphatauris versenye kapcsán, hiszen olyan sok időt töltött annál a csapatnál. „Nem gondolnám, hogy már felfogtam volna, mivel az utóbbi öt évben ugyanazt a ruhát öltöttem magamra. Ugyanazokat a színeket viseltem, és ugyanazokkal az emberekkel dolgoztam együtt.”

„Ennyi idő alatt pedig már túllépsz a puszta munkakapcsolaton. Ismerem a legtöbb kollégám gyermekeit, feleségét, hogy hol élnek. Sokkal személyesebb a kapcsolatom velük.”

Gasly egészen pontosan a 2017-es Maláj Nagydíjon mutatkozott be a Toro Rossóval, és a Red Bull-os kitérő után visszatért hozzájuk, majd 2020-ban óriási meglepetésre meg tudta nyerni az Olasz Nagydíjat. Nem is véletlen, hogy ez az a két futam, melyre a leginkább emlékszik.

„Természetesen a győzelem az első. Emellett pedig ott van az első futamom Malajziában – az embernek csak egy ilyen alkalma van, és az enyém igazán különleges volt, mert nem számítottam rá.”

„Még mindig emlékszem arra, amikor Helmut Marko felhívott, hogy elmondja, ezen a hétvégén nem tartalékos leszek, hanem én fogom vezetni az egyik autót. Önfeledten kezdtem ugrálni az ágyamon. Nem tudom, melyik hotelben voltunk, de biztosan nem örültek neki! Igazán különleges emlék ez.”

Gasly szerint az, hogy már 2014 óta része volt a Red Bull családnak, rengeteget segített és kritikus volt a fejlődése szempontjából. „A Red Bullnál töltött időm nagyon hasznos is volt abban, hogy megértsem, mire van szükségem versenyzőként. Most már sokkal tisztább elképzeléseim vannak.”

„Korábban nem tudtam, milyen versenyző vagyok igazából, most már viszont igen. Ismerem a vezetési stílusom, és tudom, hogyan hozhatom ki a legtöbbet magamból. Szóval szerintem rengeteget tanultam az utóbbi öt évben, de persze mindig a legjobb eredmények jelentik a legjobb emlékeket is.”

Ugyan a bikások első számú csapatánál nem tartott sokáig a pályafutása, de Gasly ragaszkodik ahhoz, hogy nem neheztel rájuk azért, hogy nem kapott második lehetőséget. „Egyáltalán nem. Ez volt a Red Bull-os karrierem és történetem.”

„Tényleg hiszem, hogy bármi is történt, annak úgy kellett történnie. Sokat tanultam. Most már sokkal jobb helyzetben vagyok, és sokkal jobb pilóta is vagyok, mint voltam. Azért vagyok ma az, aki, mert átéltem ezeket a pillanatokat. Felnőttem a pályán kívül és belül is. Szóval semmiért sem változtatnék ezen.”

„Csak azt tudom, hogy 26 éves vagyok, és minden évvel jobb leszek, mint egy jó vörösbor. Nem tudom, mikor zárul majd le ez a folyamat, de azt igen, hogy a legjobb még hátravan. Összességében tehát örülök annak, ami velem történt” – zárta az interjút Gasly.

