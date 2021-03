Gasly rettentő boldog! – A francia jobb napot nem is remélhetett volna

Pierre Gasly vállaira nagy nyomás helyezedik, hiszen megkapta maga mellé az újonc Júki Cunodát, aki a tavalyi F2-es debütáló évében rögtön a bajnoki végelszámolás 3. helyét szerezte meg. A francia tudja, hogy remek teljesítményt kell nyújtania, és eddig minden a tervek szerint alakul.

„Itt Bahreinben jól kezdtünk, minden zökkenőmentesen haladt” – mondta el Gasly a Speedweek kérdésére. „Nem lehetnék boldogabbak, egy autó sem tett meg több mérföldet, mint a miénk. Eddig minden a tervek szerint halad, a listánk összes pontját kipipálhatjuk.”

„Semmi problémánk nem volt a stabilitással” – tette hozzá Gasly, aki tehát az új autó viselkedéséről is rendkívül pozitívan nyilatkozott. „Szombattól kezdve támadni fogok...”

Gasly tavaly a világbajnokság 10. helyét szerezte meg, ám az idei szezonban magasztosabb célokat tűz ki maga elé. Szeretne többet kihozni a csapatból, és nem elszalasztani azokat a lehetőségeket, amikkel tavaly nem tudtak élni.

„Jó szezonunk volt, de többet is tehetünk. Tudom, hogy én is és a csapatom is képes a fejlődésre. Hogy több pontot gyűjtsünk, ahhoz olyan kevés hibát kell elkövetnünk, amennyire csak lehetséges.

