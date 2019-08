Gasly: Részben felelősnek érzem magam a teljesítményért

Pierre Gasly fél év után ismét a Toro Rossóban bizonyít, a szezon első felét a Red Bullnál töltő francia a Belga Nagydíj első napján nem tudott kitűnni, de a Toro Rossónak a jelek szerint nem fekszenek a spái körülmények. Az első edzésen Daniil Kvjat 17., Gasly 18. helyen végzett, a második szabadedzésen az orosz a 14., míg új csapattársa a 17. helyen zárt.

"Azt kell, hogy mondjam, hogy így azért nehezebb. Átülni egy nagyobb potenciállal rendelkező autóból, amellyel jobban lehet támadni, egy olyanba, amelynek kisebb a tapadása, nem egyszerű, de ez a feladatom, a munkám, hogy kihozzam a maximumot. Ma úgy döntöttünk, hogy még egy korábbi specifikációt fogok vezetni, és elégedett vagyok azzal, ahogy a helyzetet kezeltük, de persze kell még tempó, mert ebben a pillanatban nem vagyunk versenyképesek Kvjattal" - elemezte a pénteket a francia.

A franciát a délutáni edzés után a leszorítóerőről kérdezték, Gasly szerint nem fair az összehasonlítás a Red Bull-lal. "Ezen a hétvégén kevesebb a leszorítóerő, mint az utolsón, amit a Red Bull-lal töltöttem, de nem lenne jogos az összehasonlítás. A Toro Rossónak kisebb a leszorítóereje, de szerintem a csapat nagyon jó munkát végez. Az összehasonlítás azért sem jogos, mert ez még csak az első napom itt" - mondta Gasly, aki számára a legfontosabb, hogy helye van a mezőnyben.

"Ezt szeretem a legjobban, annak örülnék a legjobban, ha minden hétvégén verseny lenne. A nyári szünet végén semmi mást nem vártam, mint, hogy autóba üljek. Volt időm edzeni, pihenni, készülni, hogy aztán visszaülhessek az autóba. Végül is autóversenyző vagyok" - jelentette ki a francia pénteken, aki azt is elismert, volt mit átgondolnia a szezon első fele után. "Rengeteg mindent átnéztem, listát készítettem a dolgokról, amelyek pozitívak, és egy másikat a negatív dolgokról, minden szempontból. Ahogy azt már mondtam, az első hónapokban részben felelős voltam az eredmények elmaradásáért, ahogy mindannyian azok vagyunk, ha nem mennek a dolgok. Volt, amit jobban csinálhattam volna, és végül csak az a fontos, mint pilótának, hogy jobbá váljak."

Gasly a visszasorolás ellenére csütörtökön nagyon kiegyensúlyozottnak tűnt, pénteken a hangulatát is befolyásolták a szabadedzéseken elért eredmények. "Mindenki arra számított, hogy szomorú leszek, de a döntést már több mint két hete meghozták, és most rajtam múlik, hogy a maradék kilenc versenyen a legjobb munkát végezzem az autóval, és nm is jár már az eszemben. Tudom, hogy gyors vagyok, minden sorozatban az voltam eddig, és az voltam tavaly ezzel a csapattal is. Még mindig tudok fejlődni, futamról futamra is akár. Most pedig semmi másra nem szabad figyelnem, csak a munkámra, hogy a legjobbamat nyújtsam ennek a csapatnak" - mondta pénteken Gasly.

