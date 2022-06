Gasly: rémálmaim vannak attól, mennyi pontot hullajtottunk el idén

Pierre Gaslynak mindössze három pontszerző helyezést sikerült összehoznia a 2022-es Forma-1-es szezon eddigi kilenc versenyén, összesítésben pedig a tizenegyedik helyet foglalja el a tabellán.

„Rémálmaim vannak, amikor azt látom, mennyi pontot veszítettünk el a különböző incidensek és elkövetett hibák miatt az év eleje óta“ - mondta a média munkatársainak a Kanadai Nagydíjon az AlphaTauri pilótája.

„Csupán annyit akarok, hogy minden futamról úgy jöhessünk el, kihoztuk belőle a maximumot, elégedettek lehetünk az elvégzett munkával és a mutatott teljesítménnyel. Ha ez az ötödik helyhez elegendő, akkor ötödiknek kell lennünk, ha a kilencedikhez, akkor kilencediknek, de ezeket el kell érni“ - magyarázta a francia.

„Néha talán nincs meg a szükséges teljesítményünk és be kell érnünk a tizenkettedik hellyel, de akkor legalább úgy érezzük, hogy kihoztuk a lehető legtöbbet az adott helyzetből. Szeretnék természetesen győzelmekért is harcolni, de ennek nem most van itt az ideje“ - tette hozzá Gasly.

A pilóta az Azeri Nagydíjon érte el idei legjbb helyezését, amikor az ötödik pozícióban ért célba, erre a pozitív eredményre pedig szüksége is volt a csalódástkeltő versenyhétvégék után.

„Ilyenkor a frusztráció felgyülemlik, ezért fontos volt számomra, hogy megmutassam, a jó pozíciók megszerzéséért vagyok a Forma-1-ben. Leültünk beszélgetni a csapattal, remélem, ez jelenti majd a fordulópontot a szezonban“ - mondta Gasly.

Ilyen egy kör a felújított Spa-Francorchamps-i pályán – videó!

Nézzétek meg a Forma-1-es Kanadai Nagydíj legjobb pillanatait az alábbi videóban!