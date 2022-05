Gasly nem zárja ki, hogy a szezon után elhagyja a Red Bull-családot

Gasly mindössze egy év Forma-1-es szereplés után kapott lehetőséget a Red Bull Racingnél 2019-ben. A francia azonban nem tudott megfelelni az elvárásoknak, így hat hónap után félreállították. Azóta Gasly az AlphaTaurinál megmutatta, hogy még mindig jó pilóta, de kérdés, hogy kap-e második esélyt Helmut Markótól és Christian Hornertől.

„Azt hiszem, ez most már egyértelmű. Egy F1-es szezon után adtak nekem egy esélyt egy topcsapatban. Ennek megvan az oka. Úgy gondolták, hogy Pierre-ben megvan a tehetség és a sebesség ahhoz, hogy működjön. Most három évvel később sokkal jobb vagyok, mint akkor voltam, és sokkal több tapasztalatom is van. Mindketten tanultunk abból a helyzetből” - mondta Gasly a spanyol Mundo Deportivónak.

Még több F1 hír: Brawn elárulta, hogy Hamilton szerinte mikor küzdhet újra a világbajnoki címért

Gasly szerint tehát a Red Bull Racing is tanult abból a helyzetből, és a francia reméli, hogy adnak neki egy második esélyt. Ugyanakkor azt is látja, hogy Sainz teljesen más utat járt be, és szintén sikeres. Elment a Renault-hoz és a McLarenhez, most pedig a Ferrarinál versenyez. „Attól függ, hogy milyen ajánlatok lesznek az asztalon” – mondta Gasly.

Gasly ezért nem zárja ki, hogy a jövőben elhagyja a Red Bull családját. „Attól függ. Vannak tárgyalások, és meglátjuk, hogy mi az ajánlat. Aztán eldöntöm, hogy mi a legjobb számomra. Természetesen várnunk kell, és ki kell értékelnünk az összes lehetőséget'' - zárja a francia.