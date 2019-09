Gasly nem naiv, de örül, hogy esélyes a Red Bull ülésére

Annak ellenére, hogy Pierre Gasly már a Magyar Nagydíj után leváltásra került, noha csak télen érkezhetett meg a csapathoz Milton Keynes-be, a Red Bull Motorsport tanácsadója szerint a francia még mindig esélyes arra, hogy 2020-ban visszakapja a helyét, bár a helyettese/utódja, Alexander Albon ( Alex Albon ) jó munkát végez.

Még több F1 hír: Verstappen mindenhol egy erős Ferrarit vár

„Igen, remélem.” - fogta rövidre Gasly, amikor megkérdezték a véleményét a helyzetről, hogy még mindig lehet esélye a Red Bullnál 2020-ra, ahol várhatóan a Mexikói Nagydíj után jelentik be a párosukat.

Vajon mennyit változott Gasly kapcsolata Markóval? „Azt hiszem, nem változott különösebben. Még mindig nagyon hasonló. Természetesen vannak megbeszéléseink, valamint néha viccesebb is, mint máskor, de azt mondanám, hogy a kapcsolat nem változott. Ez jó, mert a dolgok nem sok esetben mentek túl jól. Szerintem még mindig nagyon jóban vagyunk egymással.”

Többek között az is jól látható, hogy Gasly számára sokkal jobban fekszik a Toro Rosso, mint a Red Bull: „Azt hiszem, ez inkább csak arról szól, hogy egy számomra ideálisabb autóban ülök, ami jobban fekszik nekem. Örülök, hogy újra úgy vezethetek, ahogy azelőtt, mint azt mindig is szerettem volna. Ez nem arról szól, hogy bárki is másolnék, vagy bármi hasonlót tennék, csak magamra koncentrálok és arra, hogy jól vezessek.”

„Szerintem sok tényező játszott szerepet abban, hogy meg tudtam mutatni, hogy hogyan tudok versenyezni, ahogy mindig is mentem. A saját eredményeimre koncentrálok, és arra, hogy hogyan teljesítek. Ez az, ami igazán számít. Ha ezzel foglalkozom, akkor jó munkát tudok végezni. Szeretnék több pontot szerezni, de nem nézem azt, hogy a többiek mit csinálnak. Ha folyamatosan erős teljesítményt nyújtok, akkor úgyis azt kapom, amit megérdemlek. A fő hangsúly ezen van.”