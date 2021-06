Gasly nem hősként tekintett Hamiltonra és Vettelre

Miközben az újonc Cunodának még vannak gondjai az autóval, Gasly az AlphaTauri egyértelmű vezérévé lépett elő, és eddig idén sem teljesít rosszul, bár talán többet is kihozhatott volna a lehetőségeiből. A The Red Bulletinnek adott interjújában most arról mesélt, hogy honnan szerzi a motivációját.

„Bármit is csinálok, nem keresem a motivációt valaki másnál, inkább csak magamban. Meg akarom méretni magam, tesztelni akarom magam. Nem az a célom, hogy olyan legyek, mint ez vagy az a pilóta.”

Azt persze tudja, hogy olyan nagy versenyzőkkel van most egy mezőnyben, mint Lewis Hamilton vagy Sebastian Vettel, akik éppen a bajnoki címért harcoltak, amikor Gasly 2017-ben debütált a sportágban. A francia azonban másként tekintett a nagy bajnokokra.

Még több F1 hír: Todt: Nem hagyom egyedül Michael Schumachert!

„Amikor elkezdtem ellenük versenyezni, én nem hősökként tekintettem rájuk. Ennek ellenére szeretek megfigyelni, és úgy hiszem, hogy mindig lehet tanulni másoktól, legyen szó az F1-ről vagy az életnek bármely más területéről. Lehet más sportban is vagy az üzleti életben.”

„Miért olyan sikeres az a személy? Mit tett azért, hogy elérje a céljait?” Gasly sem szeret semmit jobban annál, mint hogy vezet egy versenyt és megnyeri azt. Tavaly pedig pontosan ezt tette Monzában, élete első sikerekor.

„Nincs jobb érzés annál, amikor vezeted a futamot, ezt pedig én is megtapasztalhattam tavaly Olaszországban. Te vagy az első, senki sincsen előtted. Abban a pillanatban csak az jár az eszedben, hogy menj előre. Jó élményeket hozott vissza az F2-ből és a Super Formulából. A lényeg az, hogy te kontrollálod a nagydíjat” – mesélte Gasly.

Horner szerint ledöbbentek a Red Bullnál, amikor kiderült, hogy ő lesz a csapatfőnök