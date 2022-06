Gasly nem ért egyet Markóval és Verstappennel

Barcelonában úgy tűnt, hogy a legtöbb csapat kézben tartja a pattogást, aztán a mezőny Monacóba utazott, ahol alig vannak hosszú egyenesek, ahol az autó pattoghat, de az utcai pálya jellege miatt mégis problémát okozott. Azerbajdzsánba érkezve már egyértelmű volt, hogy a pattogás nincs megoldva az idei szezonban, a pilóták pedig többen is felháborodtak ezen.

Csütörtökön jött a hír, hogy az FIA be fog avatkozni, és csökkenteni akarja a delfinezési problémákat. Gasly nagyon örül a szövetség gyors reagálásának: „Örülök, hogy az FIA komolyan vette a panaszainkat és ilyen gyorsan reagált. Amit Bakuban tapasztaltunk, az egyértelműen túl messzire ment" - mondta az AlphaTauri pilótája az Auto, Motor und Sport szerint.

A francia elmondása szerint Bakuban naponta kétszer járt fizioterapeutához kezelésre, és kifejtette, hogy még mindig érzi a hátában a fájdalmakat „Nem tudjuk elfogadni, hogy másfél órán keresztül ilyen fájdalmaknak kell kitennünk a hátunkat" - mondja Gasly.

Bár Gasly elégedett az FIA első lépéseivel, a vizsgálatnak vannak ellenzői is. A Red Bull Racing tanácsadója, Helmut Marko szerint a Mercedes rávezette az FIA-t, hogy változtatni akar a szabályokon, és ez az osztrák szerint ez nem fair. Max Verstappen is úgy gondolja, hogy a vizsgálat „nonszensz", a holland és Marko mellett Günther Steiner is kiáll ezen vélemény mellett.

