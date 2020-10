Gasly nagyon jól érzi magát az AlphaTaurinál is

Pierre Gasly még tavaly, a Red Bull döntésére tért vissza ahhoz a csapathoz, ahol Forma-1-es pályafutását kezdte és azóta remek formában van. 2019 végén, Braziliában szerezte meg első dobogós helyezését egy második hellyel, idén pedig ezen is túltett Monzában.

A 24 éves versenyző Németországban is figyelemreméltóan teljesített, nem csoda, hogy rengetegen szeretnék újra a Red Bull színeiben látni – ennek ellenére ő boldog ott is, ahol most van:

Még több F1 hír: Sajtóértesülések szerint Mazepin két évre írhat alá a Haashoz

„Nagyon örültem a hatodik helyemnek a Nürburgringen, mivel főleg a szombat eléggé trükkös volt, úgy vettük észre, hogy ez a pálya most nem fekszik annyira nekünk, mint a többi, ahol az utóbbi alkalmakkal versenyeztünk.”

„Egyelőre nagyon jól érzem magam hála annak, ahogy a csapattal dolgozom, versenyről versenyre jobban tudjuk, mi kell ahhoz, hogy a legtöbbet hozzuk ki az autóból. Elégedett vagyok az eseményekkel és örülök, hogy az eredmények is jönnek. A csapat mindent megtesz, hogy a lendület kitartson a következő versenyre.”

A sorozat hétvégén Portimaóba látogat a történelem során először, de ez lesz a harmadik alkalom, hogy Gasly élete során először vezethet Forma-1-es autót új helyen: „Szerintem érdekes ezekre a pályákra ellátogatni, Mugellóban még sosem versenyeztem, de a Nürburgringen is csak más kategóriákban.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Portimao nagyon jó pályának tűnik, rengeteg a szintváltozás, vannak benne szokatlan kanyarok és bár pár éve voltak csapatok, akik ott teszteltek, a Forma-1-ben nem igazán volt használatban.”

„Fontos lesz emiatt, hogy felkészülten érkezzünk és jó munkát végezzünk a szabadedzéseken. Egyelőre a vasárnapok tűnnek az erős pontunknak, mindig tudunk a pontokért küzdeni, még ha az időmérők nem is az igaziak. Nagyon várom már a versenyt és a melegebb időt is, a Nürburgringon nagyon hideg volt, jó lesz végre normális körülmények között menni.”

Ajánlott videó: